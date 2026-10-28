Nueva paritaria de octubre a diciembre: cuánto cobran los empleados de comercio con el aumento confirmado

Los trabajadores que se desempeñan en el rubro comercio reciben aumentos en el último trimestre del año, producto de la más reciente negociación paritaria celebrada entre el gremio y las empresas del sector.

Los porcentajes de aumento para los empleados de comercio Anna Zielinska - Freepik

Este nuevo acuerdo abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre y es del 5,7% e incluye la entrega de un bono extraordinario, que se distribuirá en dos veces.

Cómo son los aumentos para empleados de comercio de octubre a diciembre

La negociación contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera:

1,9% en octubre

1,9% en noviembre

1,9% en diciembre

Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías. El bono se pagará en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

Tal como sucede en cada acuerdo, Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) elaborará y difundirá la nueva grilla salarial con los montos precisos de cada categoría de trabajador.

Al igual que en los acuerdos previos, las nuevas cifras no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

La paritaria tiene vigencia desde el 1° de octubre de 2026 y las partes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de enero de 2027 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Los empleados de comercio recibirán un bono en dos veces MAXIMILIANO AMENA

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, dijo Armando Cavalieri en un comunicado, a días de haberse consagrado nuevamente como el líder del gremio.

“Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”, señaló el sindicalista.

Cabe aclarar que esta revisión de los salarios es similar a la concretada en el acuerdo anterior, cuando se había llegado a un entendimiento del 5,7% distribuido en tres tramos, del 1,9% para julio, agosto y septiembre, acompañado también por un bono extraordinario de $50.000.