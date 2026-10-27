El Sindicato de Comercio acordó un aumento trimestral de 5,7% en paritarias

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó hoy un aumento trimestral de 5,7% más un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías en el marco de las negociaciones paritarias.

El acuerdo fue sellado entre el gremio mercantil, el más numeroso del país con más de un millón de afiliados, con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías. El bono se pagará en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

La suma extraordinaria de $120.000 alcanzada en el acuerdo paritario anterior se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre. Los pagos extraordinarios sirven para aumentar el salario final de bolsillo del mes, pero no repercuten en los aportes ni en el sueldo básico. Es un atajo al que recurren los gremios, el Gobierno y los empresarios para evitar que el porcentaje de aumento supere el 2%.

Además, se mantiene otro aporte extraordinario: $28.000 por mes para la obra social, Osecac.

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, dijo Armando Cavalieri en un comunicado.

Cavalieri, que tiene 90 años, está al frente del gremio mercantil desde hace cuatro décadas. Su paritaria sirve de referencia para otros sectores.

En la cabecera, Cavalieri en la firma de un acuerdo paritario pasado

“Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”, señaló el sindicalista.

En septiembre pasado, Cavalieri logró su undécimo mandato seguido al frente de la seccional Capital del Sindicato de Empleados de Comercio. Un fallo judicial excluyó a la oposición de la competencia electoral.