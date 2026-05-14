Nuevas proyecciones: a cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año

Por el conflicto en Medio Oriente y los datos de actividad de comienzos de año, un informe que reúne los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras internacionales corrigió al alza su proyección de inflación para el país y recortó su previsión para el Producto Bruto Interno (PBI).

Según la última edición del informe LatinFocus Consensus Forecast, la inflación prevista para este año es del 28,2% y para 2026, del 18,2%, cuando hace un mes las proyecciones eran del 25,8% y 16,2%, respectivamente.

De acuerdo con los analistas, la aceleración responde al aumento de los precios globales de la energía derivado del conflicto en Medio Oriente, aunque estimaron que la reducción de las restricciones a las importaciones y la moderación del gasto público ayudarán a contener las presiones sobre los precios.

En cuanto a la actividad, ahora estiman que el PBI crecerá 2,9% en 2026, una corrección de 0,3 puntos porcentuales a la baja respecto del pronóstico de abril. Para 2027, en tanto, mantienen una expansión del 3,1%.

“Los analistas redujeron recientemente sus pronósticos de crecimiento debido a la débil actividad económica observada hasta ahora este año y al aumento de los precios globales de la energía. Si bien la fuerte producción agrícola y energética brindará apoyo, los sectores orientados al mercado interno —como la manufactura, la construcción y el comercio minorista— tendrán un desempeño débil debido a la alta inflación, la austeridad fiscal y la competencia extranjera”, señalaron en el reporte.

En medio de la caída y amesetamiento del consumo en Argentina, el número de locales vacíos en los principales corredores comerciales de la ciudad de Buenos Aires aumentó 38,5 por ciento interanual en el primer bimestre de 2026 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El informe también prevé que el dólar cierre 2026 por debajo de lo estimado el mes pasado: a $1687, frente a los $1699 proyectados en abril. Para fines de 2027, calculan que se ubicará en $1975.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, sostuvo que la evolución del tipo de cambio fue mucho más estable de lo que se esperaba meses atrás. “Además, todavía queda por delante toda la cosecha gruesa, lo que ayuda a explicar por qué se redujeron las previsiones sobre el tipo de cambio”, indicó.

“En principio, esto implicaría una menor inflación, pero las estimaciones deben haber subido por el aumento del precio del petróleo y por el IPC de marzo, que fue bastante más alto de lo que esperaba el mercado”, agregó el economista.

ARCHIVO - Buques petroleros y de carga alineados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri, archivo) Altaf Qadri - AP

Respecto de la actividad, Tiscornia consideró que puede influir tanto el deterioro del contexto internacional como el hecho de que todavía no se hayan incorporado algunos datos recientes positivos de industria y construcción. “Probablemente lo último relevado haya sido el EMAE de febrero, que había dado bastante mal”, explicó.

En esa línea, Claudio Caprarulo, director de Analytica, afirmó que la revisión a la baja del crecimiento responde al menor dinamismo observado durante el primer trimestre y al impacto del encarecimiento de la energía. Según señaló, la suba en la proyección base de inflación fue marginal, aunque también está vinculada a los efectos directos e indirectos del aumento del petróleo.

Por último, Alejandro Giacoia, economista de Econviews, aseguró que su consultora no realizó cambios significativos en la proyección de inflación y que todavía la ubican “en la zona del 32%”.

“Seguimos pensando que la inflación va a desacelerarse en los próximos meses, aunque será una baja lenta. Y respecto del dólar, creemos que probablemente se mantenga la calma que vimos hasta ahora y que recién en el segundo semestre empiece a moverse algo más rápido”, concluyó.