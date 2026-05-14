Pampa Energía tomó US$500 millones del mercado global para financiar su plan de inversiones

Pampa Energía captó hoy US$500 millones del mercado global de capitales mediante la reapertura de un bono por vencer en 2027 que había lanzado al mercado en noviembre pasado, un ingreso que aseguró que usará para financiar su plan de inversiones.

Fue tras receptar ofertas de compra por más de US$1000 millones, lo que le permitió colocar este papel que paga un cupón de intereses del 7,75%, “con una tasa del 7,60%”, según explicó la empresa en un comunicado de prensa.

🇦🇷 Pampa Energía reabrió la colocación de su bono internacional con vencimiento en 2037 ($MGCRO).



La compañía recibió ofertas por USD 1.000 millones, de los cuales USD 500 millones fueron adjudicados.



Tir de corte fue de 7,60%. — Balanz (@BalanzCapital) May 14, 2026

“La transacción permitió alcanzar el menor spread de financiamiento en la historia de la compañía, ya que representa unos 315 puntos básicos, y elevar el monto total del bono a US$950 millones”, destacó.

“Esta reapertura nos permite continuar fortaleciendo nuestra estructura financiera y ampliar nuestras fuentes de financiamiento de largo plazo”, señaló Gustavo Mariani, CEO de la compañía, quien agregó: “El fuerte interés que recibimos refleja la confianza del mercado en nuestra solidez operativa, financiera y nuestro plan de crecimiento”.

Con la colocación, Pampa Energía pudo extender su perfil de vencimientos hasta 2037, “consolidando una estructura de deuda aún más sólida y cómoda”.

La compañía viene mostrando un sólido desempeño en los últimos meses con aumentos en producción y reducción de su deuda neta, lo que ha mejorado su perspectiva crediticia.

Gracias a ello, a finales de marzo 2026 ya había colocado una Obligación Negociable (ON) por US$200 millones en el mercado local a una tasa inferior al 6%, fondos que dijo destinará a inversiones en Vaca Muerta.