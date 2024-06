Nuevo régimen monetario: el Gobierno recibe mañana a los bancos y hay expectativa por la reacción de los mercados

Escuchar

La segunda etapa del plan de estabilización tendrá este lunes un arranque caliente con la reunión del Gobierno con los bancos para dar más definiciones sobre las Letras de Regulación Monetaria (LRM) que reemplazarán a los pases. Hay una fuerte expectativa, además, por la reacción de los mercados ante este nuevo régimen monetario (anunciado el viernes pasado) y frente a la confirmación oficial de que se mantendrá el crawling peg del 2% mensual para la actualización del dólar oficial, de que seguirá el dólar blend y de que no hay fecha para la salida del cepo.

Fernando Baer, de Quantum Finanzas, opinó que los anuncios son, en principio, una buena noticia porque se acelera el proceso de normalización del balance del Banco Central y porque se dio alguna idea del proceso, pero no hay nada nuevo como para que la reacción inicial del mercado sea distinta a la que se venía viendo.

“En materia cambiaria puede haber algo de menor volatilidad por la confirmación de que el crawling se mantiene y de que la tasa será más positiva, lo cual apuntala la demanda de dinero y puede significar menor volatilidad en los dólares financieros. En materia de bonos y acciones, no veo muchos cambios”, señaló.

En tanto, Salvador Vitelli, head of Research de Romano Group, apuntó que cree que los bancos pueden abrir con pérdidas por el aumento de exposición a la Administración Pública Nacional, pero no necesariamente el resto de los sectores. “El mensaje positivo que podría dar sostén es que se apuntala lo fiscal”, afirmó.

En cuanto a la cotización de los financieros, dijo que no ve fundamentals a la baja claros, con lo que quedarían sostenidos en estos niveles. El viernes último, el contado con liquidación trepó $4,5 y alcanzó los $1350,18 (+0,4%) y el dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1347,96, una suba diaria de $16 (+1,2%).

“En el cortísimo plazo, lo que viene para los próximos días es un mercado un poco cauteloso observando cómo se va a implementar lo de las LRM y un poco a la defensiva, pero, después con el correr del tiempo y si la implementación es exitosa, yo creo que el hecho de que el Banco Central pueda recuperar cintura para manejar la tasa de política monetaria –sin generar emisión– tendría que tender a un fortalecimiento del peso”, sostuvo, por su parte, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

Menos entusiasta fue el analista financiero Christian Buteler, quien dijo que el mercado no tomaría bien los anuncios porque se mantiene el statu quo económico.

“El mercado pone en duda si el dólar no se está atrasando teniendo en cuenta que la inflación se mantiene en el rango del 4 al 6% mensual, el Banco Central no puede recomponer reservas en forma importante en las últimas semanas y queda cada vez menos de la temporada que es estacionalmente mejor en ese aspecto. Entonces, la verdad que creo que esa parte no le va a gustar demasiado al mercado y ni hablar de que no esté previsto cuándo se sale del cepo, teniendo en cuenta que con cepo la recuperación está bastante limitada”, explicó.

Conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viernes último Rodrigo Nespolo

Y con respecto a los anuncios de que los pasivos remunerados quedarán a cargo del Tesoro dijo que eso también abre muchos interrogantes: “Si vos hacés que el Tesoro incremente su deuda en esa magnitud ¿Cuál es el superávit fiscal primario que necesitás? Porque en estos meses el superávit fiscal primario se logró una parte por ‘licuadora’ y, por otra parte, postergando pagos; entonces hay bastantes dudas de la sostenibilidad de eso”.

En principio, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, será el único orador de la reunión prevista para este lunes a las 10 en la entidad y en cuanto a los bancos se invitó a los funcionarios de todas las entidades, según fuentes del BCRA.

La letra chica que falta, según la consultora 1816, es cómo conseguirá las Letras de Regulación Monetaria el BCRA. Aún se desconoce si el Tesoro le entregará títulos a la autoridad monetaria en canje por otros bonos soberanos que aún tiene en su poder el Central o si el BCRA funcionará sencillamente como agente financiero del fisco colocando los nuevos papeles.

Por otro lado, no está confirmado si los bancos podrán comprar todos los días nuevas LRM para colocar sus excedentes de liquidez y si habrá mercado secundario.

Por último, la consultora también apuntó que resta conocer si las LRM también tendrán cupón capitalizable como las Lecap para no afectar el resultado fiscal del Tesoro.

“Indudablemente, y en esto Caputo y Bausili fueron explícitos, el objetivo central de este movimiento es eliminar los pasivos remunerados del BCRA. El Gobierno ya ha hecho un camino importante en este sentido, impulsando a los bancos a bajar exposición a pases y subir exposición a Lecap, pero según datos públicos, quedaba al jueves un stock de $17,5 billones de pases, incluyendo $11,5 billones en manos de bancos públicos y $6,1 billones en bancos privados”, dijo la consultora y deslizó que las LRM también apuntarían a subir las tasas del sistema: “Recién con la letra chica lo tendremos claro, pero es una posibilidad que el Gobierno busque también con esta medida que suba el rendimiento de los depósitos, para lograr dos cosas: contener la brecha cambiaria , disparada tras el último recorte de tasas del BCRA, y ayudar a que el Central mejore su performance en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”.

El Central cerró en junio el primer mes en tiempos de la gestión Milei perdiendo reservas por haber acumulado un saldo negativo en sus intervenciones sobre la plaza cambiaria local. El viernes tuvo que aportar al mercado US$38 millones, lo que lo hizo que cerrara junio habiendo sacrificado US$85 millones por esta vía.

Por último, 1816 sostuvo que el BCRA y el Ministerio de Economía tienen un importante trabajo por delante para lograr un buen mecanismo de transmisión entre la tasa que define el Central para las LRM y las tasas pasivas que determinarán los bancos.

“Caputo llegó a decir hace pocas semanas que la tasa de pases se volvería simbólica y que los bancos deberían determinar los rendimientos de los depósitos en función de las Lecap. Pero las condiciones de emisión de las Lecap, la normativa del Central y el mercado secundario de esas Letras hizo que la tasa de pases continuara siendo la tasa del sistema. En el futuro inmediato los pases dejarán de existir y se vuelve fundamental que las flamantes LRM permitan a los bancos administrar su liquidez correctamente, porque de lo contrario las entidades se verán forzadas a tener algunos pesos al 0% en el Central, lo que ampliará el spread entre la tasa de las LRM y la tasa que recibirán los depositantes”, concluyeron.

