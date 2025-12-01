Una calificadora internacional ve oportunidades en el negocio de hipotecas

Según un informe local de Moody’s, una empresa estadounidense de servicios financieros y empresariales, a pesar de un entorno de tasas desafiante y de mayor volatilidad, “se observó un crecimiento en la originación de hipotecas residenciales por parte del sistema bancario argentino”, y en 2025continuó la tendencia.

Además, se espera que, con la estabilización de la macroestabilidad económica argentina, “el stock de hipotecas continúe expandiéndose”, señala la empresa.

En consecuencia, el crecimiento del mercado de hipotecas posiciona a las securitizaciones de hipotecas residenciales (RMBS) como herramientas esenciales para la gestión del riesgo y la administración del descalce de plazos (ALM).

A nivel global, el mercado de RMBS es notablemente relevante; es una herramienta útil para combatir el descalce de plazos. Shutterstock

A nivel global, el mercado de RMBS es notablemente relevante; es una herramienta útil para combatir el descalce de plazos, ya que permite a los bancos gestionar mejor el flujo de caja en cuanto al calendario de flujos de efectivo y financiación. Además, permiten a los bancos diversificar su financiación mediante la venta de RMBS, lo que reduce el riesgo al depender menos de una única fuente de financiación. El informe también señala que los RMBS resultan atractivos para los inversionistas, ya que pueden elegir distintas formas de riesgo y vencimiento, lo que les permite personalizar el rendimiento y, por lo tanto, el riesgo.

Además, la cooperación financiera indica que las hipotecas argentinas presentan estabilidad, dado que la mayoría de ellas se encuentran denominadas en UVA, una unidad indexada a la inflación. De este modo, los prestatarios asumen parte del riesgo, lo que convierte estos activos en una opción atractiva para la titulización desde la perspectiva de los inversionistas. Asimismo, se observa que la morosidad entre los clientes que acceden a estos préstamos es baja, lo que refuerza su atractivo para su estructuración en el mercado financiero.

Esto es notable en el contexto de los mercados sudamericanos, ya que, según el informe, en general prevalecen las hipotecas denominadas en moneda doméstica sin cláusula de ajuste por inflación, a excepción de Chile, donde la mayoría de las hipotecas suelen estar denominadas en UF.

La Argentina tiene la oportunidad de crear y desarrollar un mercado de RMBS adaptado a las necesidades de los inversores y a su apetito por distintos niveles de riesgo y plazos de inversión. Shutterstock

En Perú, las hipotecas en moneda local han aumentado, mientras que la proporción de las hipotecas en moneda extranjera ha disminuido, lo que contrasta con la Argentina, donde predominan las hipotecas ajustadas por inflación. En México, las hipotecas ajustadas a la inflación han tenido un mal desempeño, ya que la mayoría de los prestatarios tienen ingresos medios-bajos, a diferencia de la Argentina, donde el informe indica una mayor estabilidad de estos instrumentos.

Es decir, la Argentina tiene la oportunidad de crear y desarrollar un mercado de RMBS adaptado a las necesidades de los inversores y a su apetito por distintos niveles de riesgo y plazos de inversión. No obstante, esto también depende de la disposición de los inversores institucionales, tal y como señala el informe, ya que los fondos de pensiones privados desempeñan un papel importante en los mercados de RMBS, aunque su participación en dichos mercados ha disminuido en los últimos años debido a la volatilidad de los tipos de interés y a las retiradas extraordinarias, especialmente durante la pandemia. Destaca que, en el contexto regional, Chile sigue liderando en términos de AUM como porcentaje del PIB, pese a haber retrocedido desde niveles cercanos al 80% en 2019 hasta aproximadamente el 60% en la actualidad.

Es decir, para que la Argentina aproveche el desarrollo de este nuevo mercado, resulta clave que las contrapartes sean sólidas y fiables, lo que, a su vez, genera confianza entre los inversionistas. Esto cobra mayor importancia considerando que los RMBS suelen tener una vigencia más prolongada que otros tipos de valores argentinos.