Para AmCham, el acuerdo entre la Argentina y EE.UU. impulsará la competitividad

AmCham, la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en la Argentina, celebró el acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos y destacó que se trata de un avance que impulsa la previsibilidad y la competitividad.

Mediante un comunicado, la cámara expresó: “Desde AmCham Argentina celebramos el anuncio del marco Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina, una señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida hacia una mayor apertura e integración con las economías occidentales”.

Además, analizó que, en un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que la Argentina “tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional”.

AnCham también remarcó que Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. “En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global”, opinó en el comunicado mencionado.

Asimismo, insistió en que el acuerdo anunciado abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave como el de los Estados Unidos. “La potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino, impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”, enfatizó.

La enumeración de los beneficios que acarreará este acuerdo no terminaron allí, puesto que la AmCham señaló que este marco resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con la creciente demanda de proveedores alternativos, en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos. “La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión”, concluyó.

En otro párrafo de su comunicado, la cámara instó a continuar con este tipo de acuerdos comerciales. “En este escenario, desde AmCham destacamos la relevancia de promover acuerdos que refuercen la previsibilidad, la cooperación y la confianza entre países. Instrumentos como este contribuyen a crear no solo condiciones más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas ya existentes y generar empleo genuino, sino a bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”, subrayó.

Por último, dejó en claro su apoyo para el crecimiento de la economía local. “AmCham Argentina reafirma su compromiso de continuar acompañando y facilitando todos los esfuerzos orientados a atraer inversiones, modernizar la estructura productiva y capitalizar las oportunidades que ofrece este nuevo mapa económico global, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del vínculo bilateral”, afirmó.

.