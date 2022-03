Para el círculo rojo no hubo definiciones concretas de qué armas usará el Gobierno en su “guerra” contra la inflación

Para aquellos empresarios y economistas que escucharon al Presidente –muchos optaron por otra posibilidad el viernes por la noche– no hubo ninguna definición concreta de qué armas llevará el gobierno de Alberto Fernández a la “guerra” con la inflación, pese a las expectativas que había generado el propio primer mandatario.

Desde el sector agropecuario cuestionaron el avance sobre el campo por la posibilidad de que un aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja sirva para fondear subsidios al pan a través de un fideicomiso, una idea que ya pululaba en las últimas semanas.

Entre los empresario, en tanto, criticaron la amenaza presidencial por la aplicación de la ley de abastecimiento –la misma que sufrieron los exportadores de carne esta semana–, pero celebraron el llamado al diálogo que hizo el Presidente para “diseñar” con todos los sectores “un mañana” en la lucha contra la inflación. Se trata de un hecho que había quedado ya plasmado tras la reunión del consejo del salario días atrás.

“No dijo nada. No habló de inflación. Habló de precios relativos, no de inflación. Era más interesante la mujer que hacía señas”, ironizó un importante académico. Un ex ministro resumió el discurso del Presidente con una palabra: “Nada”.

“Es la primera vez que lo vemos al Presidente hablar con tanta vehemencia de la inflación y eso que durante su mandato estuvo en niveles altísimos”, dijo el director ejecutivo de Equilibra, Martín Rapetti. “Es sorprendente que el Banco Central no hable de inflación, que Economía hable poco de inflación y que quien se encargue del tema sea Comercio Interior”, cuestionó. “Pero está hablando del tema de inflación y cómo encararlo con una tasa de interés negativa”, dijo el experto, que señaló que es verdad que hay un shock externo importante, pero que el productor local tuvo una “sequía terrible” y “no le llueve la plata” por la suba de precios.

“Avisó que venía una ‘guerra’ y lo único que coordinó es una suba de precios”, dijo Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, que rescató que la única medida es la creación del fondo del pan, hecho que “no resuelve una dinámica de precios que actualmente es grotesca”.

La visión del círculo rojo

Entre los empresarios, cuestionaron las herramientas ya aplicadas por el Gobierno para controlar precios, pero celebraron el llamado al diálogo. “Lo importante del discurso del Presidente es reconocer la naturaleza multicausal de la inflación y la necesidad de encontrar espacios de acuerdos para ello”, afirmó a este medio Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. “En mi opinión, el camino es el diálogo en un contexto nacional e internacional complejo, pero que por ello constituye un desafío convocante, y no sanciones basadas en una normativa constitucionalmente cuestionable como la ley de abastecimiento”, dijo.

“Fue un discurso político sin anuncio de medidas concretas”, calificó Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio (CAC). “Coincido que es un problema histórico. Pero sabemos de dónde viene la inflación; viene de la emisión y el déficit fiscal fundamentalmente. Adjudicarle el problema a la guerra no es tan así, aunque es cierto que el conflicto va impactar. Si las medidas que van a anunciar son controles de precios, restricciones de exportaciones, más retenciones o la ley de abastecimiento lamentablemente no va a funcionar porque nunca funcionó. Hay que hacer cosas diferentes. Rescato sí el llamado al dialogo y la concertación. Eso es fundamental”, dijo Grinman, que agregó que los empresarios “no son los malos”, aunque reconoció que tienen un grado de responsabilidad, como todos los actores.

“Estamos repitiendo viejas recetas que no funcionaron y hoy no tienen por qué funcionar”, señaló Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro. “Estas intervenciones no funcionan; son pan para hoy y hambre para mañana”, añadió. Laucirica indicó que “después de dos años de gobierno es bueno que aborden la inflación”, pero “el diagnóstico es equivocado”.