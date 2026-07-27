Para la UIA, la actividad industrial siguió cayendo en junio

La Unión Industrial Argentina (UIA) estimó que la actividad industrial cayó un 1,8% interanual en junio, mientras que en la comparación mensual se mantuvo prácticamente estable respecto de mayo, con una leve baja del 0,2%.

Según el relevamiento de la entidad, los indicadores sectoriales adelantados mostraron un desempeño heterogéneo durante junio, con mejoras puntuales en algunos rubros productivos. Con estos resultados, la actividad industrial acumuló en el primer semestre una caída del 3% frente al mismo período de 2025 y se ubicó un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023.

La actividad vinculada a la construcción volvió a mostrar señales de debilidad. Los despachos de cemento retrocedieron un 2,7% mensual y el Índice Construya cayó un 2% respecto de mayo. Ambos indicadores continúan muy por debajo de los niveles de 2022, con bajas acumuladas del 24% y el 30%, respectivamente.

También registraron caídas mensuales la producción metalmecánica (-0,3%) y la producción de acero (-4,6%), sectores que aún muestran dificultades para recuperar los niveles de actividad previos.

La producción automotriz, en cambio, permaneció prácticamente sin cambios frente a mayo (+0,2%), aunque continúa entre los sectores de peor desempeño en la comparación anual, con una contracción del 18% respecto del primer semestre de 2025.

En Alimentos y bebidas, el panorama fue dispar. Mientras la producción de bebidas creció un 4% y la faena de carnes avanzó un 5%, la elaboración láctea retrocedió un 1,2% y la molienda de oleaginosas disminuyó un 0,6%.

Por el contrario, la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó un 1,4% respecto de mayo. El incremento alcanzó a casi todos los sectores industriales, con excepción de productos metálicos y construcción.

También aumentó el patentamiento de maquinaria industrial, con una suba mensual del 9%. Sin embargo, el nivel acumulado durante el primer semestre permaneció por debajo del registrado en 2025 y en 2022.

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil crecieron un 15% respecto de mayo, impulsadas por mayores ventas de productos primarios, molienda, combustibles, aluminio y automóviles.

En la misma línea, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial aumentó un 18% mensual.

Los datos de la UIA se conocen luego de que el Indec informara que en mayo la industria manufacturera registró una caída interanual del 5,7% , mientras que en la medición desestacionalizada mostró una leve mejora del 0,4% respecto de abril.

De acuerdo con ese informe, 14 de los 16 sectores que integran el índice industrial registraron caídas frente a mayo de 2025. Las únicas excepciones fueron la refinación de petróleo y la producción de tabaco. En contraste, 11 sectores mostraron mejoras en la comparación mensual.

Entre las mayores caídas interanuales se destacaron la producción textil (-26%) y la fabricación de maquinaria y equipo (-23%), afectada principalmente por el retroceso en las ventas de maquinaria agrícola. Durante el primer trimestre, las ventas de tractores y cosechadoras llegaron a registrar bajas de hasta el 31% interanual.

También descendió la producción automotriz (-16%), como consecuencia de menores ventas tanto en el mercado interno como en las exportaciones. La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió un 15%, en un contexto de demanda doméstica debilitada y mayor competencia de productos importados, lo que mantiene al sector en niveles históricamente bajos.

Con caídas más moderadas se ubicaron la producción de metales básicos (-4%), alimentos y bebidas (-3%) y minerales no metálicos (-2,3%).

En sentido contrario, la refinación de petróleo volvió a destacarse con un crecimiento interanual del 19%, consolidándose como uno de los sectores de mejor desempeño, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta.