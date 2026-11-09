Paradoja: por qué Paraguay tiene un riesgo país seis veces menor que la Argentina pese a su crisis

La Argentina sigue siendo una de las economías más castigadas por los mercados financieros internacionales. Aunque el Gobierno logró sostener tres años de superávit fiscal y el Banco Central (BCRA) este año compró más de US$16.000 millones para sus reservas, el riesgo país se consolida por encima de los 900 puntos básicos. Se trata del segundo valor más alto de toda América Latina, solo por detrás de Venezuela, incluso cuando otros países que atraviesan crisis financieras y políticas.

Actualmente, el índice que elabora el JP Morgan se ubica a nivel local en 939 puntos básicos, uno de los valores más altos desde las elecciones legislativas de octubre del año pasado. En la práctica, esto significa que a la Argentina le cuesta más financiarse y, con estos valores, se le cierra al Gobierno la opción de acceder a los mercados internacionales de deuda.

La comparación regional pone sobre la mesa la falta de confianza que hay en el país, a pesar de que el programa económico de Javier Milei puso como caballito de batalla el superávit fiscal y el cumplimiento de los contratos. Con un historial de nueve defaults, el ruido político le empezó a meter presión al indicador: desde mediados de julio, cuando el riesgo país tocó mínimos en 402 puntos básicos, acumuló un alza de 537 puntos. Fue un salto del 133% en cuatro meses.

El contraste resulta llamativo al mirar a Paraguay. El país vecino atraviesa una crisis financiera alrededor de Ueno Bank, que derivó en la renuncia del presidente Santiago Peña. También tuvo que presentar su renuncia el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien antes de asumir ese puesto había sido el CEO de la compañía financiera. Pese al nerviosismo que generaron estas noticias, el riesgo país paraguayo se ubica en 143 puntos básicos. Es decir, seis veces menos que la Argentina.

La Argentina tiene el segundo riesgo país más alto de América Latina, por detrás de Venezuela

Brasil, por su parte, también atravesó recientemente un episodio de incertidumbre política. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro sorprendió a los inversores y provocó una reacción negativa inicial en los mercados brasileños, con repercusiones sobre los activos argentinos. Hubo acciones que llegaron a caer un 40% en dólares. Su riesgo país, sin embargo, se ubica en 202 puntos básicos.

“Brasil pudo despegar hace 20 años porque no se mandó las de Argentina. En 2007, teníamos el mismo riesgo país que Brasil. Unos US$40.000 millones de reservas netas, superávit gemelos. Pero defaultamos la deuda CER, arrancó el déficit fiscal, la ‘maquinita’, los precios máximos, el cepo. Todo para abajo. Lula tuvo buenos ministros de economía”, dijo Fernando Marull, socio de FMyA. Para el economista, en 2028 la Argentina podría tener “otra chance”, pero para eso el mercado tiene que recibir la señal de que no habrá cepo, falta de pagos y controles de precios.

Chile ofrece otro contraste: pese a las dificultades fiscales y a las discusiones sobre el déficit de sus cuentas públicas, mantiene un riesgo país de apenas 104 puntos básicos. Uruguay, con 85 unidades, tiene el indicador más bajo de la región. Perú, con 121, también se encuentra muy por debajo de la Argentina.

Hay más ejemplos, y más cercanos a la Argentina. Ecuador, que todavía enfrenta dificultades para estabilizar sus cuentas y acceder al financiamiento internacional, registra 596 puntos básicos. Bolivia, atravesada por restricciones externas y tensiones económicas, marca 504. El único país que supera a la Argentina es Venezuela, que tiene un riesgo país de 5056 puntos básicos.

El riesgo país de la Argentina y Brasil en los últimos veinte años. Fuente: Fernando Marull

Según remarcó la consultora Invecq, la semana pasada el riesgo país registró un fuerte incremento de 152 puntos básicos, frente a una suba de cinco puntos del riesgo latinoamericano. Entre los países con calificación crediticia igual o similar, Ecuador y El Salvador registraron aumentos de entre 20 y cinco puntos básicos, respectivamente.

“El riesgo país ya venía en ascenso desde hace meses y mostraba cierto desacople respecto del resto de los emergentes. Si bien esta dinámica puede responder a varios factores, uno resulta central: una actividad que no logra despegar y se mantiene estancada desde mediados de 2025. Esto alimenta las dudas sobre la sostenibilidad del programa económico en su forma actual y sobre las posibilidades de reelección de Milei”, afirmaron.

El contexto internacional también ejerció presión sobre el indicador, pero desde la sociedad de bolsa GMA Capital remarcan que el “derrotero argentino” responde, fundamentalmente, a factores locales. El riesgo país global, que refleja la prima de riesgo promedio de los emergentes, se mantuvo estable en torno a los 200 puntos básicos. Así, el componente idiosincrático explica el 80% del riesgo país que se observa en las pantallas. Ese componente representaba menos de la mitad a mediados de año y ahora supera incluso los registros alcanzados durante el tercer año de gestión de Mauricio Macri.

“El interrogante central sigue pasando entonces por la sostenibilidad del programa financiero. Con un panorama internacional inestable, la prima argentina deja una señal clara: el desafío ya no pasa únicamente por navegar la volatilidad externa, sino por reconstruir la confianza en los fundamentos locales”, cerró.