YPF alista la licitación de tubos para el gasoducto más grande de América del Sur y Techint va por la revancha

YPF tenía previsto abrir este lunes 9 de noviembre la licitación para adquirir los tubos de acero de los dos ductos que conectarán Vaca Muerta con la costa de Río Negro, como parte de la mayor obra de infraestructura energética en la historia del país. Si bien las empresas interesadas se preparaban para esa fecha, que coincide con la visita del Papa León XIV, la apertura aún está sujeta a detalles operativos que podrían demorarla algunos días, según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento directo del proceso.

La compra rondará los US$2000 millones y es una de las últimas definiciones de Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que la petrolera de mayoría estatal impulsa junto con la italiana ENI y XRG, el brazo inversor de Adnoc, la petrolera estatal de Abu Dabi.

La compulsa duraría una semana desde la apertura y Tenaris, del Grupo Techint, competirá por ambos ductos y concentrará su mayor apuesta en el de líquidos, de 24 pulgadas, según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento directo del proceso que pidieron reserva de su identidad por el carácter confidencial de las conversaciones. El grupo de Paolo Rocca vuelve a competir después de que la india Welspun le ganara, a comienzos de año, la provisión de caños para el gasoducto de Southern Energy, otro proyecto de GNL del que también participa YPF.

Los socios de Argentina LNG prevén firmar la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) el lunes 30 de noviembre en la Torre de YPF, según las mismas fuentes. El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, había anunciado en octubre, durante el encuentro Argentina Week en París, que la firma sería el jueves 26. El cambio responde a la agenda del Sultan Al Jaber, CEO de Adnoc, presidente ejecutivo de XRG y ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos.

La apuesta de Techint

Los dos ductos correrán en paralelo durante 527 kilómetros entre la Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, y Sierra Grande, en Río Negro. El de 48 pulgadas transportará el gas que se licuará en dos barcos instalados en la costa y será el de mayor diámetro de la región. El de 24 pulgadas llevará líquidos asociados al gas.

La compra total abarca unas 500.000 toneladas de caños para los dos ductos, más del triple de las 150.000 toneladas que demandó la construcción del gasoducto Perito Moreno, antes Néstor Kirchner.

Para este último, Tenaris ofrecerá tubos de su planta SIAT de Valentín Alsina, en el sur del conurbano bonaerense. El grupo también competirá por el gasoducto de 48 pulgadas, aunque en ese caso la oferta saldría de una planta del grupo en el exterior, con Brasil y Arabia Saudita entre las alternativas.

Además de Tenaris, en el mercado identifican como interesadas a Welspun, la francesa Vallourec, la japonesa JFE Steel y la estadounidense U.S. Steel. También se espera la participación de fabricantes de China y de otros países asiáticos.

YPF utilizará una subasta inversa, el sistema con el que ya adjudicó el tendido de los ductos. “Como un remate, pero a la baja”, había explicado Marín en París. Los oferentes competirán por tramos a través de una plataforma digital, ante ejecutivos de la petrolera y un escribano. La subasta partirá de un precio máximo que bajará ronda tras ronda.

Para seguir en carrera, cada empresa deberá aceptar el nuevo precio sin conocer la identidad de sus rivales ni saber cuándo se retiran. La última que convalide el precio quedará como oferente preferida para ese tramo. El resultado deberá pasar por el comité de dirección de Argentina LNG, integrado por YPF, ENI y XRG.

Antes de la firma

Para el próximo lunes 16 de noviembre está convocada la audiencia pública ambiental en Sierra Grande. El tendido de los ductos ya fue adjudicado al consorcio integrado por Pumpco, subsidiaria de la estadounidense MasTec; la italiana Bonatti, y la argentina Contreras Hermanos. El contrato, por más de US$1000 millones, está sujeto a la decisión final de inversión, el paso en el que los socios se comprometen formalmente a desembolsar el capital para poner en marcha el proyecto.

La primera etapa demandaría US$29.000 millones. Frente a la costa rionegrina se instalarán dos unidades flotantes que enfriarán el gas hasta volverlo líquido para cargarlo en buques. Tendrán capacidad para producir en conjunto 12 millones de toneladas de GNL por año. El inicio de operaciones está proyectado para 2031 y la inversión acumulada a lo largo de la vida del proyecto ascendería a US$51.000 millones.

Argentina LNG ya solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la etapa inicial. Entre las opciones de financiamiento figura una propuesta indicativa del Exim Bank de Estados Unidos por hasta US$6000 millones, pero hay otras agencias de crédito a la exportación de países que participarán de la iniciativa, como es el caso de la italiana SACE. Una vez en operación, el proyecto podría generar exportaciones por unos US$10.000 millones al año, según los cálculos de YPF.