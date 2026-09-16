Paritaria con aumento: cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en septiembre de 2026

Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en octubre un aumento salarial del del 1,8%, por lo que rigen nuevo valores para las contrataciones por hora y por mes, con y sin retiro.

Las niñeras reciben una suba del 1,8% Freepik

A su vez, al aumento salarial se le añade otra modificación, que consta de la incorporación de un porcentaje del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.

De esta manera el personal del servicio doméstico recibe en septiembre una suba del 1,8%, y la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa del mes anterior.

Cuánto cobran las niñeras en septiembre 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $4185,94 sin retiro $4641,90

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para septiembre de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $529.261,78 sin retiro $584.936,09

Los valores por hora y por mes para cuidadores de adultos Richard Bailey - Corbis Documentary RF

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La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

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