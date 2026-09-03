Nueva paritaria confirmada: cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2026 con el aumento y el bono
Las trabajadoras del sector tienen un incremento y un porcentaje del bono que se pasa al sueldo básico; cuáles son las cifras para el noveno mes del año
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En septiembre, el personal que se desempeña en casa particulares recibe un incremento salarial del 1,8%, por lo que cambia el valor percibido en las distintas categorías de trabajador, según lo establecido en el último acuerdo paritario para el sector cuyos detalles figuran en la resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial.
A su vez, al aumento salarial se le añade otra modificación, que consta de la incorporación de un porcentaje del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.
De esta manera el personal del servicio doméstico recibe en septiembre una suba del 1,8%, y la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa del mes anterior.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3914,64
sin retiro
$4185,94
En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para septiembre de 2026 son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS GENERALES
con retiro
$480.247,85
sin retiro
$529.261,78
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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