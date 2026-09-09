Paritaria con aumento: cuánto cobran los empleados de turismo en septiembre de 2026

Los empleados de turismo de todo el país recibirán un incremento del 5,7%, correspondiente al último acuerdo paritario que abarca el trimestre de agosto a octubre de 2026.

A esta suba se agrega la entrega de una suma fija de $25.000, pautadas para agosto y septiembre y la prórroga de la incorporación al básico de otra suma no remunerativa, con una absorción paulatina para los meses del año próximo.

Cuánto cobra un empleado de turismo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios(Faecys) alcanzó un acuerdo con la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) para actualizar los salarios de los trabajadores del sector de turismo que, si bien son una rama dentro de comercio, cuentan con su paritaria específica.

Cómo son los aumentos mensuales para los empleados de turismo

El acuerdo señala lo siguiente: “Incrementar por un total que asciende a 5,7% las remuneraciones básicas sobre las escalas básicas vigentes”.

En el punto dos del acta se explica la modalidad de entrega del aumento, de acuerdo con lo siguiente:

1,9% a partir del mes de agosto de 2026

1,9% a partir del mes de septiembre de 2026

1,9% a partir del mes de octubre de 2026

Todos los incrementos porcentuales se liquidarán “tomando como base los básicos convencionales correspondientes al mes de julio de 2026″, dice el acta firmada el 28 de agosto.

Este mes hay una suma no remunerativa zenstock

La negociación, a su vez, propone la incorporación de una suma fija al salario básico: “En atención a la situación actual, prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 para su incorporación a las escalas básicas convencionales de la siguiente fórmula: $20.000 con los básicos del mes de enero de 2027, $20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027, $20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027, $20.000 con los básicos del mes de abril de 2027, $20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027, $20.000 con los básicos del mes de junio de 2027″.

Además, las partes acordaron el otorgamiento de una suma no remunerativa y no acumulativa, pagadera por única vez, por el importe de $50.000 a liquidarse en dos cuotas, de la siguiente manera $25.000 junto con el sueldo del mes de agosto de 2026 y $25.000 junto con el sueldo del mes de septiembre de 2026.

Cuánto cobran los empleados de turismo en septiembre de 2026

A continuación figuran los montos para las distintas categorías de trabajadores de turismo, con las sumas extras incluidas:

Administrativo

Supervisor $1.392.355 Administrativo 1º $1.378.838 Administrativo 2º $1.369.618 Recepcionista $1.354.869 Cadete $1.351.181 Maestranza $1.344.417

Vendedor

Supervisor $1.392.355 1º Vendedor $1.378.838 2º Vendedor $1.372.691 Promotor $1.354.251

Operativo

Supervisor $1.392.355 Auxiliar 1º $1.372.691 Auxiliar 2º $1.361.627 Conductor-Guía $1.378.838 Encargado de Vehículo $1.360.398

Informática

Principiante $1.387.762 Junior $1.415.548 Semi Senior $1.471.122 Senior $1.526.692 Supervisor $1.610.049

Centro de Contactos

Operador $1.378.838 Supervisor $1.392.355

El acuerdo señala, también, que las partes firmantes “asumen el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciónes económicas que podrían haber afectado a dichas escalas, pactadas en este acuerdo y desde la vigencia del mismo”.