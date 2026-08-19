Los trabajadores que realizan su tarea en el rubro comercio cuentan con una jornada especial, dedicada a quienes pertenecen al grupo más numeroso del país, por lo que muchos se preguntan cuándo es el Día del Empleado de Comercio 2026.

La mayoría de los comercios cierra sus puertas en el Día del Empleado de Comercio Ricardo Pristupluk - LA NACION

Cuándo es el Día del Empleado de Comercio 2026

La celebración del Día del Empleado de Comercio se realiza cada 26 de septiembre y, en esta ocasión, coincide con el día sábado.

Hasta el momento no se emitió una resolución que indique el traslado de la fecha. Sin embargo, es factible que esto suceda, dado que cuando el día coincide con un fin de semana, Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) suele emitir una circular con el día exacto al que se mueve el Día del Empleado de Comercio.

Esta fecha fue impulsada por la Faecys, junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores.

Por lo tanto, es posible que la mayoría de los comercios, grandes cadenas de supermercados, centros comerciales, entre otros, no abran sus puertas durante esta jornada.

No obstante, dependerá de cada comercio si decide sumarse o no a esta iniciativa.

Los centros comerciales suelen cerrar en el Día del empleado de comercio Pixabay

Los orígenes del Día del Empleado de Comercio

La fecha remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley n° 26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.