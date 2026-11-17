Paritaria con aumento: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional Argentina en noviembre de 2026
La grilla salarial actualiza los valores con un incremento para este mes; cuáles son las cifras para cada cargo jerárquico
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Los gendarmes de todo el país reciben en noviembre una actualización salarial, producto de la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad, que actualiza los valores para todas las categorías del sector.
A partir de la nueva grilla, incluida en la resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedaron establecidos los montos para el mes de noviembre con la suba vigente.
Cuánto ganan los gendarmes en noviembre 2026
El personal de Gendarmería Nacional percibe en el penúltimo mes del año las siguientes cifras que incluyen el aumento mensual:
Comandante General
$3.430.207,00
Comandante Mayor
$3.122.671,20
Comandante Principal
$2.803.307,11
Comandante
$2.306.518,49
Segundo Comandante
$1.892.527,99
Primer Alférez
$1.596.820,52
Alférez
$1.418.513,66
Subalférez
$1.289.557,88
Suboficial Mayor
$1.995.475,50
Suboficial Principal
$1.805.860,28
Sargento Ayudante
$1.641.691,18
Sargento Primero
$1.492.446,49
Sargento
$1.356.769,54
Cabo Primero
$1.233.426,89
Cabo
$1.121.297,09
Gendarme
$1.019.361,02
Gendarme II
$926.691,82
El aumento para gendarmes está dado de manera mensual hasta diciembre, de acuerdo a lo que indica el Artículo 1 de la normativa: “Fíjase, a partir del 1° de septiembre, 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre del 2026, el haber mensual y los importes correspondientes al suplemento particular “por Funciones de Prevención Barrial” y de la compensación “por Recargo de Servicio” para el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el ANEXO I que forma parte de la presente medida".
Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial
Los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:
Comandante General
$1.431.530,71
Comandante Mayor
$1.244.811,90
Comandante Principal
$1.068.507,83
Comandante
$921.130,10
Segundo Comandante
$787.286,55
Primer Alférez
$684.596,22
Alférez
$628.071,00
Subalférez
$581.543,85
Suboficial Mayor
$843.215,24
Suboficial Principal
$788.051,61
Sargento Ayudante
$736.499,25
Sargento Primero
$681.943,58
Sargento
$614.366,05
Cabo Primero
$534.228,86
Cabo
$499.280,00
Gendarme
$466.617,18
Gendarme II
$447.099,19
Los requisitos para los postulantes que quieran ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
- Ser argentino, nativo o por opción.
- Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.
- Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación (los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de ambos padres o tutores indefectiblemente, con documentación que lo acredite).
- Estatura: mujer, entre 1,60 y 1,85 centímetros y hombre: entre 1,66 y 1,95 centímetros.
- No se permiten tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la fuerza.