Los gendarmes de todo el país reciben en noviembre una actualización salarial, producto de la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad, que actualiza los valores para todas las categorías del sector.

Las cifras que ganan los gendarmes en noviembre

A partir de la nueva grilla, incluida en la resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedaron establecidos los montos para el mes de noviembre con la suba vigente.

Cuánto ganan los gendarmes en noviembre 2026

El personal de Gendarmería Nacional percibe en el penúltimo mes del año las siguientes cifras que incluyen el aumento mensual:

Comandante General $3.430.207,00 Comandante Mayor $3.122.671,20 Comandante Principal $2.803.307,11 Comandante $2.306.518,49 Segundo Comandante $1.892.527,99 Primer Alférez $1.596.820,52 Alférez $1.418.513,66 Subalférez $1.289.557,88 Suboficial Mayor $1.995.475,50 Suboficial Principal $1.805.860,28 Sargento Ayudante $1.641.691,18 Sargento Primero $1.492.446,49 Sargento $1.356.769,54 Cabo Primero $1.233.426,89 Cabo $1.121.297,09 Gendarme $1.019.361,02 Gendarme II $926.691,82

El aumento para gendarmes está dado de manera mensual hasta diciembre, de acuerdo a lo que indica el Artículo 1 de la normativa: “Fíjase, a partir del 1° de septiembre, 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre del 2026, el haber mensual y los importes correspondientes al suplemento particular “por Funciones de Prevención Barrial” y de la compensación “por Recargo de Servicio” para el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el ANEXO I que forma parte de la presente medida".

Las cifras que perciben los gendarmes en el mes en curso marcelo-manera-7533

Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial

Los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:

Comandante General $1.431.530,71 Comandante Mayor $1.244.811,90 Comandante Principal $1.068.507,83 Comandante $921.130,10 Segundo Comandante $787.286,55 Primer Alférez $684.596,22 Alférez $628.071,00 Subalférez $581.543,85 Suboficial Mayor $843.215,24 Suboficial Principal $788.051,61 Sargento Ayudante $736.499,25 Sargento Primero $681.943,58 Sargento $614.366,05 Cabo Primero $534.228,86 Cabo $499.280,00 Gendarme $466.617,18 Gendarme II $447.099,19

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