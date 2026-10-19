Pasajes aéreos: el ranking de los países que más impuestos cobran y dónde quedó la Argentina

CIUDAD DE MÉXICO.- Un extranjero que quiere visitar la Argentina debe pagar US$77 en impuestos, tasas y cargos obligatorios incluidos en su pasaje aéreo internacional de ida y vuelta. Así lo informó un relevamiento presentado hoy por Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), que ubica al país en el quinto puesto entre los destinos de la región con mayores cargos para los visitantes internacionales.

Los datos fueron dados a conocer durante el 22° ALTA AGM & Airline Leaders Forum, el principal encuentro de la industria aerocomercial de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en esta ciudad y reúne a los principales ejecutivos de las aerolíneas de la región.

México encabeza el ranking, con una carga de impuestos y tasas de US$131 por pasajero. Ese monto podría elevarse a US$141 si se concreta el aumento del Derecho de No Residente (DNR), una contribución federal que deben pagar los extranjeros que ingresan al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, ya sea por turismo, negocios u otros motivos. Actualmente, el DNR asciende a 983 pesos mexicanos por persona, pero el gobierno federal propuso elevarlo a 1158 pesos mexicanos en 2027, lo que implica un incremento de 175 pesos.

En segundo lugar se ubica Jamaica, con US$122 en impuestos y tasas por pasajero, seguida por República Dominicana, con US$120.

El gráfico que mostraron durante el 22° ALTA AGM & Airline Leaders Forum

El cuarto puesto es de Ecuador, con US$80, seguido por la Argentina, con US$77. Más atrás aparecen Colombia, con US$66; Costa Rica, con US$61; Panamá, con US$55; Perú, con US$46, y Chile, con US$25.

Impuestos sobre los pasajes

Distinta es la situación cuando se analiza la carga impositiva sobre los pasajes internacionales emitidos en cada país. En este caso, la Argentina sigue encabezando el ranking regional, con impuestos equivalentes al 37% de la tarifa, aunque el porcentaje se redujo en los últimos cuatro años.

En épocas del dólar Qatar, en 2022, la carga impositiva sobre los pasajes internacionales emitidos en la Argentina llegó al 107%. Es decir que, por un pasaje con un costo inicial de US$800, el pasajero que pagaba con una tarjeta emitida en el país o mediante una transferencia en pesos terminaba abonando US$1656, unos US$856 adicionales.

En ese entonces, la cuenta incluía el impuesto PAIS del 30%, la percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias del 45%, otra percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales, establecida por la resolución 5272 de la AFIP, y el impuesto del 7% destinado al turismo. La carga podía incluso alcanzar el 112% en caso de pagar en efectivo en pesos, por un recargo adicional del 5%. Todo esto sin contar las tasas aeroportuarias y de seguridad.

Si bien buena parte de esos recargos fueron eliminados, la Argentina sigue siendo el país de la región que más impuestos cobra sobre los pasajes internacionales emitidos localmente. Según los datos de ALTA, le siguen Ecuador, con un 20%; Colombia, con un 19%; Perú y República Dominicana, con un 18% cada uno; y Bolivia, con un 15%.

Más atrás aparecen El Salvador y Trinidad y Tobago, con un 13%; Bahamas y Guatemala, con un 12%; Venezuela, con un 9%; Panamá, con un 7%; Costa Rica, con un 5%, y México, con un 4%.

Según Cerdá, la elevada carga de impuestos y tasas sobre los pasajes es uno de los factores —la suba del combustible aéreo también impacta— que limitan el crecimiento del transporte aéreo en América Latina y el Caribe. Actualmente, la región registra un promedio de 0,69 viajes por habitante al año, muy por debajo de los 2,66 de Estados Unidos.

El objetivo, explicó el ejecutivo, es alcanzar al menos un viaje anual por habitante, lo que no solo permitiría impulsar la actividad aerocomercial, sino también generar un impacto positivo en las economías de los países de la región. En el caso de la Argentina, el promedio era de 0,5 viajes por habitante en 2025 y podría aumentar a 0,9 hacia 2045, según las proyecciones presentadas por el fabricante de aviones Airbus.

Para Brasil, se estima que el indicador podría pasar de 0,5 a 1 viaje anual por habitante en los próximos 20 años; en México, de 0,6 a 1,1; en Perú, de 0,5 a 1,1; en Colombia, de 0,7 a 1,3; y en Chile, de 0,9 a 1,9.