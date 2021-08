Martín Lousteau le contó a Tetaz el detrás de escena de la 125: “Néstor no quiso”

El economista y precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Martín Tetaz participó de una conversación en vivo por Instagram con Martín Lousteau donde ambos hicieron un repaso por la economía argentina y criticaron la idea de Alberto Fernández de proponer utilizar criptomonedas para bajar la inflación.

El vivo entre Martín Tetaz y Martín Lousteau

“Es un delirio”, dijo Tetaz. Y agregó: “Por suerte no es candidato”. Los referentes de la oposición que forman parte de la coalición de Juntos por el Cambio ironizaron sobre lo que sería que el país comience a emitir monedas electrónicas. “El proyecto tiene nombre se va a llamar Patacoin, ¿es una buena idea o no? Es una cuasimoneda digital”, bromeó el precandidato a diputado. Y Lousteau lo siguió: “Emitimos un montón de moneda, por qué no emitimos una digital. No tenés emisión descontrolada de dinero es más difícil tener inflación... Claro, una cuasimoneda digital: patacón pero patacoin”.

Respecto al conjunto de ideas y al tipo de transformación que buscan impulsar, los economistas buscaron transmitir un análisis de la economía desde una crítica al gasto público del Estado. “Solemos pensar que los estados no compiten, que son no transables. Es decir, yo no puedo ir a jubilarme en Suecia ni ir a atender a Alemania, pero los estados si compiten porque forman parte de los costos de producción”, sostuvo el radical.

También, apuntaron contra la gestión del oficialismo en materia económica. Tetaz lanzó: “Buena parte del populismo no resiste ser expuesto a la evidencia. Los datos son la criptonita de los kirchneristas. La evidencia científica bloquea al kirchnerista. Contra la evidencia chocan”.

En otro momento de la entrevista, se refirieron a los créditos hipotecarios. “Somos todos más pobres, tengamos o no un crédito hipotecario. El 99,6% lo están pagando al día, con un esfuerzo tremendo, lo siguen pagando porque la casa se valorizó mucho más que lo que se valorizó la cuota. De querer comprarse esa misma casa, ´pagarían el doble de lo que la estarías pagando ahora”, explicó.

“Estábamos a punto de resolverlo y Néstor no quiso”, dijo Lousteau sobre el detrás de escena de la 125, resolución que él redactó, sobre las retenciones al campo, cuando era ministro en el kirchnerismo.

