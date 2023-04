Patricia Bullrich descartó bajarse: “La mejor oferta para el Pro es lo que elija la gente”

escuchar

BARILOCHE.– La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, descartó en el foro Llao Llao que vaya a bajar su candidatura. “La mejor oferta para el Pro es lo que elija la gente”, dijo, en una conferencia de prensa en el hotel, luego de un desayuno cerrado que tuvo con 11 empresarios, entre los que se encontraban Eduardo Elsztain (Grupo IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant).

María Eugenia Vidal, también precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, propuso ayer “bajar todas las candidaturas” del Pro y abrir un debate interno en el espacio. Sin embargo, Bullrich contestó hoy: “Lo mejor para el Pro no es que se decida en una mesa chica, sino los ciudadanos votando en una urna . No es un tema de bajar o no la candidatura, el concepto es si se elige en una mesa política o elige la ciudadanía”.

En el entorno de la exministra de Seguridad creen que Vidal está preparando el terreno para “el acto de grandeza de bajarse”, como dijo ayer la exgobernadora de Buenos Aires y actual diputada. Y agregaron que Bullrich quiere competir. “La competencia es la base de la democracia. Para que alguien ordene a dedo, no nos gusta”, dicen cerca de la precandidata presidencial.

Bullrich llegó anoche demorada al hotel Llao Llao. Su exposición frente a los influyentes empresarios iba a comenzar a las 20:45, pero el retraso en el vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas que la trajo hasta acá demoró los planes y la charla comenzó pasadas las 21.15. La exministra llegó acompañada de su principal asesor económico y virtual futuro ministro de Economía, el diputado Luciano Laspina, y su asesor político, Damián Arabia. Su equipo preparó un discurso extenso de 20 minutos, donde lanzó alusiones indirectas a sus adversarios políticos y repitió que “salir del cepo cambiario es una prioridad desde los primeros días”, en caso de llegar a presidir la Casa Rosada.

Empresarios en el foro Llao Llao Gentileza Foro Llao Llao Fede Romero

La expresidenta del Pro se retiró hoy al mediodía con buenas sensaciones del encuentro con los empresarios anoche, en donde buscó dar “previsibilidad, determinación y fortaleza”. Bullrich quiso así “sacar ventaja de la debilidad” que, según ella, tienen sus dos adversarios directos: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado liberal Javier Milei. En su entorno, además, dicen que la intensión de votos la acompaña en ascenso. Es por eso que, con esa mayor confianza, cada vez sus anuncios económicos se asemejan más a medidas de shock y se diferencian de las de los equipos económicos que dirigen Hernán Lacunza y Carlos Melconian.

“ No creemos en la política de sacar el cepo de a poco, porque nadie va a tomar decisiones con cepo, solo postergaremos el comienzo del cambio . Sin tomar esta decisión, los actores económicos no tomarán las suyas”, dijo anoche.

Los otros representantes económicos de la oposición consideran que fue un error quitar el cepo cambiario tan rápido al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. El equipo económico de la precandidata presidencial, sin embargo, creen que el control de cambios es el “huevo de la serpiente, sobre el cual se construye todo el modelo de expansión monetaria, represión financiera al sector privado, retenciones implícitas a las exportaciones y atraso cambiario”.

El esquema económico actual, dicen cerca de Bullrich, es “una exportación del modelo de Formosa a todo el mundo”, mientras que bajo su virtual gestión, buscarán exportar “el modelo de Córdoba” a todo el país. Pese a que la Ciudad de Buenos Aires es gobernada por el Pro hace 15 años, el equipo de Bullrich no la destacó como un ejemplo, en otra muestra más de la rivalidad que la separa del jefe de Gobierno porteño.

Por si eso no fuera poco, el entorno de Bullrich enfatiza que para lograr llevar adelante las reformas económicas, será necesario “firmeza para encarar los procesos”. Y agregan, mandándole una indirecta a Larreta: “Hay un statu quo que va a querer frenar todas las reformas que queres hacer; con inteligencia y mucho coraje, se van a poder llevar adelante esas transformaciones”.

Foro Llao Llao: los principales empresarios reciben a los precandidatos

Para diferencia de Larreta y Milei, Bullrich anoche preparó su discurso en torno a mostrar que tiene “la determinación de cambio”, según dijeron en su entorno. “La idea es que los empresarios vean que cuenta con la valentía que hace falta en esta situación. Si Larreta representa el statu quo y Milei la imprevisibilidad, Patricia es el cambio con previsibilidad . Al círculo rojo le asusta la incertidumbre de Milei; puede disparar a cualquier lado. Ella, en cambio, va a ir a fondo, con coraje”, agregaron.

La exministra hizo énfasis en que “solo con una idea clara de a dónde queres ir vas a atravesar el camino lleno de obstáculos, y solo con carácter y decisión lo vas a poder hacer exitosamente”, en un mensaje que parecía hacer alusión a Larreta.

En otro pasaje del discurso lanzó otra indirecta a su competidor en la interna opositora: “No tengo ataduras, he vivido una vida de austeridad y transparencia, lo que me permite tener las manos desatadas para encarar esta empresa de cambio”.