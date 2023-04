Patricia Bullrich: “Salir del cepo cambiario es una prioridad desde los primeros días”

escuchar

BARILOCHE.– Patricia Bullrich llegó demorada al hotel Llao Llao. Su exposición frente a los influyentes empresarios iba a comenzar a las 20:45, pero el retraso en el vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas que la trajo hasta acá atrasó los planes y la charla comenzó pasadas las 21.15. Su equipo preparó un discurso extenso de 20 minutos, donde lanzó alusiones indirectas a sus adversarios políticos y anunció que “salir del cepo cambiario es una prioridad desde los primeros días” de gobierno, en caso de llegar a presidir la Casa Rosada.

Acompañada de un reducido grupo, los empresarios más influyentes del país llegaron ayer a esta ciudad para participar del exclusivo foro Llao Llao, que se realiza cada año en el tradicional hotel que pertenece a Eduardo Elsztain (Grupo IRSA) y David Sutton (Grupo Alvear). Vestidos de manera informal, con jean, zapatillas, camisa y sweater, al mediodía se los podía ver en el lobby del hotel a Elszatain conversando con los empresarios Facundo Gómez Minujn (J.P. Morgan), Gastón Remy (Nuqlea Argentina) y Santiago Bilinkis. También circulaban por el pasillo principal, luego de acreditarse en el evento, los empresarios fundadores Marcos Galperin (Mercado Libre), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group) y Martín Migoya (Globant).

El evento tuvo como invitada principal durante la cena a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, que llegó acompañada de su principal asesor económico y virtual futuro ministro de Economía, el diputado Luciano Laspina. Bullrich preparó un discurso de 20 minutos, en el que admitió sin titubear: “No creemos en la política de sacar el cepo de a poco, porque nadie va a tomar decisiones con cepo, solo postergaremos el comienzo del cambio. Sin tomar esta decisión, los actores económicos no tomaran las suyas”.

Vestida de un traje de pantalón y saco azul francia, la exministra de Seguridad buscó mostrar “previsibilidad, determinación y fortaleza” ante los empresarios. De esta manera, quiso sacar ventaja de la debilidad que se le critica a sus dos adversarios directos: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado liberal Javier Milei.

“Queremos que los empresarios sepan la determinación de cambio que tiene Patricia, que vean que tiene la valentía que hace falta en esta situación. Si Larreta representa el statu quo y Milei la imprevisibilidad, Patricia es el cambio con previsibilidad. Al círculo rojo le asusta la incertidumbre de Milei, puede disparar a cualquier lado. Ella, en cambio, va a ir a fondo, con coraje”, dijeron en su equipo.

Bullrich comenzó su discurso con una presentación que decía “La Argentina necesita un liderazgo, con ideas claras y con la convicción de llevarlas adelante”.

La exministra hizo énfasis en que “solo con una idea clara de a dónde queres ir vas a atravesar el camino lleno de obstáculos, y solo con carácter y decisión lo vas a poder hacer exitosamente”, en un mensaje que parecía hacer alusión a Larreta.

En otro pasaje del discurso también lanzó una indirecta a su competidor en la interna opositora: “No tengo ataduras, he vivido una vida de austeridad y transparencia lo que me permite tener las manos desatadas para encarar esta empresa de cambio”.

Milei tampoco se salvó de las alusiones, cuando Bullrich dijo: “El concepto que va a regir nuestro gobierno va a ser el de orden: una economía ordenada, libre, estable y previsible, con centro en la actividad privada”.

La parte preferida de los empresarios fue cuando Bullrich habló de la presión tributaria: “En materia de impuestos, la Argentina va a converger a un régimen simple, con una carga impositiva razonable”. También se refirió al déficit fiscal y dijo que es una prioridad que está trabajando con su equipo económico: “Austeridad y reestructuración del Estado aun más simple. Con este Estado le ponemos una lapida a la producción argentina”.

Con relación a los planes sociales, Bullrich dijo que el esquema que existe actualmente condena a millones de personas a una vida sin perspectivas. “Convertiremos los planes sociales en un seguro de desempleo e iremos con capacitación acortando los plazos, para dejar solo a madres con hijos condicionadas también a una contraprestación”, anunció.

Además de Laspina, sus asesores económicos incluyen al expresidente del banco Santander Enrique Cristofani; al exministro de Producción Dante Sica; al tributarista César Litvin, y al diputado y exministro de Economía Ricardo López Murphy.

Mientras los empresarios hacían el check in en el hotel, la jornada de este lunes estuvo cargada de anuncios mediáticos de otros precandidatos presidenciales que hicieron aumentar la expectativa por la llegada de Bullrich. Por un lado, Milei dijo en Radio Rivadavia que está dispuesto a diseñar una nueva fuerza en la que puedan confluir con Bullrich. Por otro lado, María Eugenia Vidal, también precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, propuso “bajar todas las candidaturas” de Pro y abrir un debate interno. En ambos casos, los empresarios quieren saber la opinión de Bullrich.

El nombre de Milei es el más mencionado en el hotel. Entre los empresarios hay cada vez más convencimiento de que el diputado liberal tiene una oportunidad concreta de entrar al ballottage y eso los asusta por la incertidumbre que generan sus propuestas, como dolarizar la economía o eliminar el Banco Central. En la práctica, los líderes de negocios saben que esas ideas son imposible de aplicar.

En el equipo de Bullrich dicen que “comparten muchas ideas” con Milei, pero que el candidato liberal no es parte de Juntos por el Cambio y la exministra de Seguridad no va a romper con su espacio. “Si bien nos parece interesante parte de las cosas que representa, Milei no está dentro de Juntos por el Cambio. Respetamos y valoramos que él quiera tener su espacio y su frente. Nosotros creamos Juntos por el Cambio y vamos a seguir manteniéndolo. La candidatura de Patricia Bullrich es en Juntos por el Cambio y él no quiere ser parte de nuestro espacio”, respondieron en su entorno ante la consulta de LA NACION.

