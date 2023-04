Elecciones 2023: María Eugenia Vidal explicó por qué quiere rediscutir candidaturas y habló sobre las críticas de Carrió a Macri

escuchar

Después de haber propuesto “bajar todas las candidaturas” del Pro, la exgobernadora María Eugenia Vidal reforzó esta tarde su idea y aludió a las críticas de Elisa Carrió a Mauricio Macri. “Hay un límite en la discusión, y la discusión perdió esos límites” , consideró la precandidata a presidenta de la Nación, en su pasó por LN+.

“Creo que hay que ordenar todo Juntos por el Cambio (JxC)”, aseguró Vidal, aunque destacó que su propuesta en particular está dirigida al Pro, que es su partido. “Me gustaría que todo JXC deje de discutir que cargo ocupan en la lista, y le muestre a la sociedad su programa para resolver los problemas de pobreza, educación; que se pongan al frente de eso”, subrayó.

En una charla con Eduardo Feinamnn, Vidal indicó que “todos los candidatos” deben hacer “un esfuerzo”. “Acá ni [Javier] Milei ni Mandrake, el mago, puede solo”, aseguró. “Lo más relevante es cómo sacamos el país adelante”, consideró, y explicó: “Fue una propuesta, si ayuda a ordenarnos y a dejar de confrontar y a pelear por espacios de poder. La Argentina demanda otra grandeza, otra actitud”, dijo.

Vidal consideró que las candidaturas se deberían bajar en todos los niveles. “Las candidaturas de la ciudad, la provincia, todas. Puede incluir competencia, pero que hayas reglas que sean sanas y nos hagan mejores”, siguió, y reforzó: “Somos la única fuerza que puede ser alternativa al kirchnerismo; tenemos que hacernos cargo de eso y dejar de discutir por cargos y candidaturas”.

“Tenemos que comportarnos como un equipo que va a gobernar junto”, continuó la exgobernadora bonaerense, y ejemplificó: “Es muy difícil pedirle a tu votante pedirle que acompañe a otro candidato si lo defenestraste durante un mes, porque o mentiste antes o mentís en ese momento. Si hago toda una campaña y digo que Patricia y Horacio no tienen las aptitudes para ser presidente, después cómo le digo a mis votantes que los acompañe a ellos, ¿cómo voy a ser creíble?”.

Puntualmente, al aludir a los dichos de Elisa Carrió, quien ayer sugirió que Macri quiere abandonar Juntos por el Cambio para aliarse con Javier Milei. “No lo comparto. [Mauricio Macri] fundó el Pro, fue uno de los fundadores de Juntos por el Cambio. Mauricio no destruye lo que ayudó a construir”, opinó Vidal, y agregó: “No voy a hacer o decir nada que le haga más daño a JxC y a su coalición. Cualquier discusión entre dirigentes de JxC hoy hace daño”.

“Nuestros enojos, desacuerdos, diferencias, nunca pueden ser más importantes que nuestra responsabilidad. Acá está en juego algo mucho más profundo: el kirchnerismo no puede volver a ganar”, señaló, y cruzó: “Tampoco podemos permitir alternativas que propongan recetas mágicas, porque no las hay. No hay caminos fáciles”.

Vidal lanzó hoy una propuesta como una salida a la discusión interna en Pro, que se profundizó luego de que Horacio Rodríguez Larreta resolviera votar en urnas separadas y con boleta única electrónica a los candidatos porteños de los nacionales, en contra de los deseos de Mauricio Macri. La exgobernadora fue una de las primeras en cuestionar en duros términos la decisión, aunque luego atenuó sus dichos, para evitar objetar el sistema que Pro intentó impulsar en todo el país.

