Perú tomó US$4500 millones del mercado global a 12 y 30 años a tasas de hasta 6,45% anual

Perú captó hoy US$4500 millones del mercado financiero global con la emisión de dos bonos por vencer en 12 y 30 años, dinero que usará en obras de infraestructura para tratar de adaptarse al cambio climático y gestión del riesgo de desastres, además de financiar “programas y proyectos orientados a reducir brechas sociales, fortalecer la protección de las poblaciones más vulnerables y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible”, según anunció.

Lo hizo tras recibir ofertas de compra del mercado por algo más de US$21.000 millones, un nivel de demanda que le permitió obtener los recursos a tasas del 6,06 y 6,45% anual, respectivamente, para cada plazo en una operación que estuvo a cargo de los bancos Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities y Santander.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori Bruno Elias - AP

Pero, por sobre todo, facilitó las condiciones para que pueda reducir el spread inicial de la oferta de UST + 160 puntos básico –en ambos plazos– a un spread de 42 puntos en el primer tramo y de 40 en el tramo a 30 años. “Esto significó una prima de nueva emisión negativa (12 años) y sin prima (30 años)”, explicó su ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, al anunciar la operación.

La emisión llega en momentos de fuerte volatilidad en los mercados internacionales, por el impacto de los conflictos en los precios de las commodities y las dudas sobre los próximos movimientos de tasas de interés, pero confirma a la vez que ella no ha mellado aún el apetito global por el denominado “riesgo emergente”.

A la vez, deja a la vista que se mantiene el aislamiento financiero argentino, aun cuando el país viene reportando desde superávits fiscales, comerciales y de cuenta corriente —a la vez que comenzó a recuperar reservas—, lo que obligará al Gobierno a reformular su programa financiero para el año entrante, ya que ahora, al cierre del mercado internacional, se sumó en los últimos meses el del mercado local para colocaciones en dólares, por la fuerte brecha que se abrió entre los bonos por vencer antes o después del fin del mandato de la administración Milei.

Mirar de afuera

La inquietud del mercado, coinciden los analistas, es entendible. El Gobierno, que debió dejar en pausa la emisión remanente de casi US$800 millones que le quedaba del Bonar 2029 (AO29) para no tener que validar tasas mayores al 15% anual, tenía previsto captar US$5000 millones con emisiones locales el año que viene según el programa adelantado a mitad de año para tratar de dar previsibilidad al mercado.

Frente a las actuales circunstancias, ese muy posible faltante se hace notar, por lo que el mercado aguarda posibles anuncios certeros de fuentes sustitutas. Sin embargo, las reiteradas consultas que LA NACION realizó al Ministerio de Economía sobre una posible reformulación de dicho plan no fueron respondidas.

“Entre enero, julio y octubre de 2027 vencen Bonares y Globales por US$12.242 millones (US$4553 millones en enero, US$5663 millones en julio y US$2026 millones en octubre). Y a esas obligaciones se suma una formación de activos externos que promedia los US$2400 millones por mes y que podría intensificarse con la incertidumbre electoral (llegó a US$6800 millones en septiembre de 2025)”, hizo notar el analista Nery Persichini, de GMA, al explicar la desconfianza del mercado que se deja ver en una tasa de riesgo que llegó a superar los 900 puntos días atrás (si bien hoy se encuentra por debajo de ese nivel) y las brechas de entre 12 y 15 puntos abiertas entre el A027 (que vence antes de la elección presidencial) y los AO28 y AO29.

Para el mercado, todo son dudas más allá de octubre de 2027 Compumar

Adicionalmente, hizo notar que los precios de los seguros contra default (CDS) dejan ver que la probabilidad de incumplimiento implícita a cinco años de la deuda argentina trepó al 51%, desde el 29% de junio, mientras que la de 10 años alcanzó el 73% frente al 52% de mitad de año, con lo que ambas se ubican en sus niveles más altos desde el pico de septiembre de 2025, cuando habían llegado a 68% y 86%, respectivamente. En el tramo más corto, la probabilidad de default implícita a un año se ubica en el 8%, todavía en niveles acotados en términos absolutos, si bien cuadruplica el registro del 2% de junio.

“Las elecciones de 2027 y la continuidad del programa económico ganan cada vez más protagonismo en las valuaciones de los activos argentinos. El mercado empieza a mirar más allá de la coyuntura y a poner en precio de forma implícita las dudas sobre el respaldo político para sostener el rumbo actual”, coinciden desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Ajeno a estos problemas, Perú mostró que el acceso al mercado de deuda global sigue abierto, realizando la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares de su historia y siguiendo un programa aprobado en mayo pasado.

Además, en paralelo, lanzó una oferta de canje para sus bonos globales en dólares con vencimientos en los años 2027, 2030 y 2031, por nuevos títulos por caducar en 2038, con el objetivo de contribuir a “mejorar el perfil de la deuda pública y a fortalecer las referencias de largo plazo de la curva de rendimiento en moneda extranjera”.