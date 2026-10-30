Pesar las valijas, volar sobre cerros pelados y aterrizar en un salar: así es trabajar en una mina de litio en la Puna

SALAR DE HOMBRE MUERTO, Catamarca.– Antes de subir al avión, cada pasajero se para sobre una balanza. En una entrada independiente del aeropuerto de Salta se pesa a la persona y a los bolsos que llevará a bordo. No es un trámite menor. El Beechcraft 1900D —un bimotor turbohélice presurizado, con un asiento a cada lado del pasillo— está adaptado para volar en la altura de la Puna y aterrizar en pistas de tierra.

Por la ventanilla se ven montañas ocres y peladas, sin un árbol ni un río a la vista, y sombras de nubes que se deslizan sobre la tierra seca. Casi 45 minutos después aparece una mancha blanca entre los cerros, y al costado, un puñado de galpones verdes, tanques y chimeneas que largan vapor. El avión toca suelo a 4000 metros, frente al salar de Hombre Muerto, donde Rio Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo, extrae litio.

Así llegan los trabajadores a Fénix, una de las plantas que la compañía opera en Catamarca. Por tierra, el viaje puede superar las ocho horas. La empresa tiene cinco aviones en operación —dos propios y tres de socios—, aunque los vuelos dependen del clima: si nieva, no se puede aterrizar.

La principal productora de litio del país prevé hasta 64.000 toneladas este año y apunta a una capacidad de 160.000 en 2028 Gentileza Fénix

El esfuerzo logístico se explica por un negocio que no para de crecer. En 2025, el país produjo 120.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un 62% más que un año antes, según la Secretaría de Minería. Toda la producción se exporta, y entre enero y septiembre las ventas de litio al exterior sumaron US$1624 millones, un 173% más, con la ayuda de mejores precios. El Gobierno proyecta que hacia 2029 el país podría superar a Chile como tercer productor mundial.

Rio Tinto, con casa matriz en Londres, lidera ese mapa. Opera Fénix —el primer proyecto de litio del país, con más de 31.000 toneladas en 2025— y Olaroz, en Jujuy, con 34.000, según la Secretaría de Minería. De acuerdo con su reporte de resultados, entre enero y junio la compañía produjo 27.300 toneladas de LCE, un 53% más que un año antes, aunque la comparación toma solo cuatro meses de 2025, ya que consolida el negocio desde la compra de Arcadium por US$6700 millones, en marzo de ese año.

Sus ingresos por litio crecieron 84%, hasta US$568 millones, con un precio promedio de venta de US$18.960 por tonelada, un 22% más. Para todo 2026 prevé producir entre 61.000 y 64.000 toneladas.

En diciembre del año pasado su directorio se reunió en la Argentina, y los planes de inversión siguen en marcha. En total son US$4400 millones, de los cuales ya desembolsaron US$2500 millones.

El presidente Javier Milei visitó la planta Fenix en el Salar del Hombre Muerto, el miércoles pasado Presidencia

Las plantas Fénix 1B y Sal de Vida, ambas en Catamarca, empezaron a producir en el segundo trimestre, antes de lo previsto, y sumarán una capacidad de 10.000 y 15.000 toneladas anuales, respectivamente, con inversiones de US$700 millones cada una.

En Salta avanza la construcción de la planta a escala completa de Rincón, que demandará US$2500 millones y tendrá capacidad para 60.000 toneladas, la más grande del país. Su primera producción está prevista para 2028, con tres años de puesta en marcha hasta llegar al máximo. Con esos proyectos, la empresa apunta a alcanzar una capacidad total de unas 160.000 toneladas de carbonato de litio en 2028 en el país. El año próximo, además, podría anunciar la construcción de Fénix 2.

Adentro, la planta parece un el Centro Pompidou parisino, pero en la Puna; tubos verdes, amarillos y azules, y cientos de válvulas. Casi no hay gente. En cada unidad trabajan unos cinco operadores, en su mayoría juniors, que toman muestras, mientras los equipos de seguridad y mantenimiento recorren el resto. Los perfiles que se buscan son técnicos industriales o ingenieros en minas.

“ El litio está presente en la salmuera como una impureza ”, explicó Luciano Mancuso, gerente de Operaciones de Rio Tinto en la Argentina. Las plantas nuevas usan extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), que reduce de meses a días el tiempo entre que la salmuera sale del pozo y se convierte en carbonato. Con el método convencional, en piletas de evaporación, el proceso puede tardar hasta un año.

En un año en el que la producción de litio no para de crecer, planta de Rio Tinto en la Puna catamarqueña, trabaja las 24 horas, los 365 días del año, a 4000 metros de altura Gentileza Fénix

La salmuera pasa por columnas con un lecho de resina —desarrollada por la propia empresa— que retiene más del 95% del litio y deja pasar más del 90% de las impurezas. Luego se “lava” la resina con una solución acuosa y se obtiene una salmuera de cloruro de litio, que se concentra por evaporación mecánica. En tanques llamados reactores reacciona con carbonato de sodio y se forma el carbonato de litio, que se purifica, se seca y se embolsa.

El agua sale del acuífero subterráneo que alimenta el salar, no de ríos. La DLE usa más agua dulce que la evaporación, pero la salmuera agotada se reinyecta; con las piletas, en cambio, no vuelve.

Una ciudad en la Puna

La planta funciona las 24 horas, los 365 días del año. En el campamento viven entre 200 y 300 personas, con capacidad para 500, en turnos de 7x7 o 14x14 días de trabajo y descanso. Hay una cancha multipropósito de fútbol, básquet y vóley, gimnasio, mesas de pool y ping-pong, cuatro SUM para hacer asados y una sala de música con guitarra, bajo y batería eléctrica. El servicio de lavandería lo presta la firma El Kolla, con tres mujeres por turno que viven en Antofagasta de la Sierra.

En toda la Argentina, el 20% del personal de Rio Tinto son mujeres, y en planta la proporción es menor. “Tenemos el desafío de aumentar la participación de mujeres”, reconocieron desde la compañía, que busca combinarlo con el empleo local.

Trabajadores de Rio Tinto con trajes de protección junto a los bolsones de carbonato de litio en la planta Fénix Sofía Diamante

La energía depende de un gasoducto que construyó la empresa, que además invirtió en dos plantas compresoras para ampliar su capacidad. El gas alimenta grupos electrógenos de escala industrial y calderas. Los paneles solares se usan solo en oficinas.