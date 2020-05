Pesos por dólares. Lanzan un canje por las letes reperfiladas y el bono AF20

Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 14:42

El Gobierno lanzará un canje voluntario de Letras del Tesoro (reperfiladas hasta fin de año) y del remanente del AF20 -títulos todos en dólares- por tres bonos en pesos ajustados por CER, con vencimiento en 2022, 2023 y 2024. El monto de la operación, según los títulos elegibles, llega a casi US$9000 millones.

Los títulos elegibles para la operación de conversión de instrumentos, que se realizará el próximo jueves, son doce especies de Letes -algunas de las cuales ya habían cobrado algunos de los vencimientos originales- y serán canjeadas voluntariamente a valor técnico. Estas letes, originalmente reperfiladas durante la gestión de Mauricio Macri, vieron luego postergados sus vencimientos dos veces por la actual administración. El stock total llega a los US$8500 millones.

Además, entre los títulos elegibles aparece AF20, cuyo remanente llega hoy todavía a unos US$250 millones, según especificaron en el Ministerio de Economía a LA NACION. El bono dual fue unos de el primer traspié veraniego oficial en el intento de normalizar el mercado local.

A cambios de estos títulos, la secretaría de Finanzas, que dirige Diego Bastourre, ofrecerá un combo de tres papeles que ya cuentan con importante volumen en el mercado: tres bonos en pesos Boncer ajustados con tasas 1,2%, 1,4% y 1,5% indexados al CER y con vencimientos entre 2022, 2023, y 2024. El 60% de ese combo corresponderá al título más largo.

"La ventaja que vemos es que estos instrumentos están performando, se van pagando y tendrán un primer pago de cupón en septiembre, porque tienen renta semestral", contaron en el Gobierno, donde recalcaron que el mercado de letes se encuentra todavía "ilíquido" (reperfiladas a 2021) y que, en momentos en que muchos necesitan liquidez en pesos para pagar gastos en medio de la cuarentena por el coronavirus, es una buena opción.

El stock total de letes en dólares llega a los US$8600 miillones, pero la participación del sector público en esa tenencia es grande y llega al 54% (allí están la Anses y el Banco Nación). "Este es un canje orientado al sector privado y es parte de la agenda de normalización", estimaron.

"Es un canje que involucra una decisión voluntaria. Entendemos que hay muchos actores que por temas regulatorios, de cobertura, no lo tendrán en cuenta. No los estamos presionando. No buscamos un porcentaje específico de participación. Cualquier resultado nos parece bueno, porque significa algo de acompañamiento", indicaron en el Ministerio de Economía.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del próximo jueves. "La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada título elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO a entregar de cada uno de los títulos elegibles", indicó el Ministerio de Economía en un comunicado enviado a los medios.