Alberto Fernández estuvo presente en el programa A Dos Voces y desarrolló los objetivos que el Gobierno tiene para resolver los problemas económicos

Sofía Terrile María Filgueira 4 de septiembre de 2020

Los objetivos económicos de este gobierno parecen empezar a asomar ahora, en el período "d.D.", después del arreglo de la deuda. En una entrevista televisiva, el Presidente los delineó, sin demasiadas sorpresas: desendeudamiento, acumulación de reservas, competitividad para exportar y equilibrio en las cuentas fiscales, cuatro propósitos para los que el país no encuentra solución desde hace décadas.

El diagnóstico de la Argentina es el mismo de siempre y el castigo, también, coinciden los economistas: un desequilibrio en la macro que redunda en inflación, que a su vez provoca desconfianza en el peso y un círculo vicioso que un argentino de cualquier edad conoce bien.

Esta fue la frase completa del mandatario en el programa A dos voces: "La Argentina debe desendeudarse, acumular reservas, tener un dólar competitivo para exportar y empezar a equilibrar las cuentas fiscales". Tiempo después, añadió: "Hay un dólar especulación y un dólar que sigue el ritmo de la inflación. No hay devaluación en mis planes".

En diálogo con LA NACION, cuatro economistas analizaron punto por punto la frase anterior para señalar qué hace falta hacer en cada caso.

Desendeudarse

El desendeudamiento empieza con la postergación de vencimientos de la deuda soberana ley extranjera y el acuerdo por un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, pero la necesidad de financiación para el Estado va a seguir estando una vez aliviada la carga actual.

El economista Fernando Marull, de la consultora FMyA, estima una baja del déficit fiscal gradual en un nivel que no llegará a cero en los próximos años. "Una visión gradualista no alcanza para no endeudarse: hay que financiar ese déficit. Quizás sea pidiéndole pesos al mercado, pero eso también es deuda", apunta.

Acumular reservas

Para acumular reservas, los consultados coinciden en una única receta posible: exportar más de lo que se importa. A esa condición necesaria Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, le suma un hecho coyuntural: "Que la gente no quiera comprar tantos dólares y que no haya incertidumbre, lo contrario a lo que está pasando ahora".

La acumulación de reservas genuinas no parece tarea fácil en un escenario de comercio internacional cercenado por el coronavirus hasta nuevo aviso. En el caso de la Argentina se suman algunos problemas extra para el futuro próximo, señala Marull: Brasil no está creciendo, las commodities no están viviendo un boom y el tipo de cambio es un 40% menor que el que se encontró Néstor Kirchner cuando asumió luego de la crisis de 2001.

"No podemos pretender que las exportaciones suban mucho, por lo que acumular reservas va a estar muy difícil", apunta el economista. La respuesta es corta: para lograr el desendeudamiento hay que tener superávit fiscal, dice.

Dólar competitivo para exportar

La frase "tener un dólar competitivo para exportar" encierra una visión cortoplacista, señala Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas. "Si se ganara competitividad vía devaluación, la Argentina debería ser el país más competitivo del mundo. En el corto plazo, esto te da aire, pero como la suba del tipo de cambio siempre termina pasando a precios, volvemos a tener el mismo problema que antes", apunta.

El dólar hoy no está en un mal nivel para exportar, suma María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos. El problema es, cuando se miran los sectores, "qué medidas se toman para incentivar las exportaciones", porque la aplicación de retenciones no favorece a que haya una intención de exportar más, dice.

La frase "tener un dólar competitivo para exportar" encierra una visión cortoplacista, señala Fernando Marengo Fuente: Reuters

A su vez, el Presidente aclaró luego que devaluar no está en sus planes.Como siempre, las reformas necesarias para los economistas son las de fondo, las estructurales, como las de logística y de costos de operación.

Respecto del dólar "que sigue a la inflación" y del dólar "especulativo", y consultados por la posibilidad de que insinuara un posible desdoblamiento cambiario, los economistas no lo descartaron, especialmente en un contexto de drenaje de reservas netas del Central y de altísima demanda de dólares. La manera de instrumentarlo sería algo así: un tipo de cambio más alto para acceder al dólar "ahorro" y para algunas importaciones, y un tipo de cambio más bajo para exportadores y algunas importaciones, con todos los desincentivos que eso implica para uno y otro lado, como por ejemplo la tentación de retrasar o eludir liquidaciones para quienes ingresan divisas, apunta Marengo.

Equilibrar cuentas fiscales

El 15 de septiembre próximo se presentará ante el Congreso el Presupuesto 2021. En ese documento habrá más precisiones sobre cómo se equilibrarán las cuentas fiscales, un tema que seguramente también esté en debate con el Fondo Monetario Internacional, adelanta Marengo. "El objetivo debería ser empezar a reconstruir la confianza: básicamente convencer a quien tiene pesos que no lo voy a estafar, y esa estafa es la inflación", describe. La confianza se construye con un programa creíble de reducción del déficit, dice.

Este es el problema que hoy engloba a todos los demás, dice el economista de Arriazu Macroanalistas: "El mercado de cambios es la contraparte de la presión en el mercado de pesos y se explica por un déficit fiscal que se monetizó y una nula demanda de pesos por desconfianza". Entonces, cualquier medida que se tome para aliviar el crecimiento de la brecha o la demanda de divisas será transitoria "hasta que no se resuelva el problema de fondo", que los argentinos "no demandan los pesos que se emiten para financiar el déficit".

De nuevo, todo está conectado. Para Marull, el orden cronológico de los objetivos planteados por el Presidente debería ser así: primero equilibrar las cuentas fiscales, luego desendeudarse porque no hay déficits para financiar, tener un tipo de cambio competitivo y luego de exportar, acumular reservas. "Hoy los riesgos son fiscales primero, después monetarios y por último cambiarios", resume.