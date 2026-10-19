PNC de Anses: cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026
Las pensiones se ajustan según el último índice inflacionario, pero el bono se mantiene sin cambios; cuáles son las cifras del penúltimo mes del año
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Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en noviembre un reajuste del 1,93%, por lo que ahora rigen nuevos valores para todo el sistema previsional.
En el undécimo mes del año, las PNC reciben un incremento del 1,93%,en concordancia con el aumento de precios registrado en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en noviembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$444.158,45
$70.000
$514.158,45
Jubilación máxima
$2.988.765,84
-
$2.988.765,84
PUAM
$355.326,76
$70.000
$425.326,76
PNC (Invalidez/Vejez)
$310.910,91
$70.000
$380.910,91
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.