PNC de Anses: cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026

Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en noviembre un reajuste del 1,93%, por lo que ahora rigen nuevos valores para todo el sistema previsional.

Las PNC aumentan un 1,93% Archivo

En el undécimo mes del año, las PNC reciben un incremento del 1,93%,en concordancia con el aumento de precios registrado en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en noviembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45 Jubilación máxima $2.988.765,84 - $2.988.765,84 PUAM $355.326,76 $70.000 $425.326,76 PNC (Invalidez/Vejez) $310.910,91 $70.000 $380.910,91

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?