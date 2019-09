La pobreza subió a 35,4% y afecta a 14,4 millones de argentinos

Crédito: Archivo

La elevada inflación, la precarización del mercado laboral y la fuerte pérdida de poder adquisitivo impulsó una significativa suba de la pobreza, que en el primer semestre de este año subió más de ocho puntos, llegó a 35,4% y afectó a 14,4 millones personas si se toma como referencia una proyección de la población urbana total. En doce meses 3,4 millones de argentinos cayeron en la pobreza.

Si se toma la población total -se suma así a la rural, no relevada por el Indec- se trata de 15,8 millones de pobres. Según los especialistas consultados por LA NACION, se trata del peor dato desde 2007 (UCA) o 2008 (UMET). Los cálculos difieren por las distintas metodologías y los cambios en la serie original del Indec.

La indigencia fue de 7,7%, subió 2,8 puntos puntos y afectó en el área urbana, según una proyección propia, a 3,1 millones de personas.

Sin embargo, el dato más preocupante tiene que ver con que el 52,6% de los chicos entre 0 y 14 años eran pobres en el primer semestre. Un año atrás la cifra era de 46,8%.

El dato conocido hoy será el último que difundirá el Indec antes del cierre de la gestión de Mauricio Macri (el próximo, el de fines de 2019, se publicará en marzo de 2020). En ese sentido, el actual presidente terminará con un número de pobreza más elevado que el que dejó Cristina Kirchner en 2015. Entonces, la Universidad Católica Argentina (UCA) estima que afectaba al 29% de la población. Era el único dato que existía porque desde 2014 la ex mandataria había decidido no publicar datos oficiales sobre pobreza.

Un año atrás, la pobreza era de 27,3% y la indigencia, de 4,9%, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

El último dato había sido el del segundo semestre de 2018, que ya comenzaba a mostrar el freno de la economía, la licuación de los ingresos y la espiralización de los precios. Entonces, la pobreza alcanzó un 32% y la indigencia llegó al 6,7 por ciento.

La mayor pobreza relativa por personas se observó en Concordia (52,9%). A esa ciudad le siguieron Gran resistencia (46,9%), y Santiago del Estero-La Banda (44,8%). En términos absolutos, la mayor cantidad de pobres aparece en el Gran Buenos Aires (12.226.210), donde se sumaron casi 100.000 pobres en un año.

"Aunque ese número duela, hay que mirarla de frente", dijo el presidente Macri respecto del dato de pobreza durante un acto esta mañana en una pyme de Morón. "Lo único que generó fueron pobres", había dicho en tanto el principal candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre Macri luego de la manifestación que Juntos por el Cambio impulsó en Barrancas de Belgrano, el sábado pasado.

"Detrás de estas cifras están no sólo la problemática de la capacidad de consumo de una población afectada por la inflación y el estancamiento, y la caída de la pobreza de los sectores medios bajos, sino también la profundización de la pobreza de los sectores más pobres en los que los programas sociales son un colchón importante pero insuficientes", dijo a LA NACION Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

"Todavía no vimos el impacto que tuvo, por ejemplo, la regulación del precio de algunos alimentos, porque no impactaron es estas mediciones. Esto es previo a las PASO. Es un semestre que fue complicado pero no fue grave. Se abre la puerta a un semestre mas grave aún", dijo el investigador sobre los números del segundo semestre de este año. Para el especialista, en el tercer trimestre, la pobreza llegaría ya al 38%.

"No se sale sin estabilización de precios, crecimiento y demanda de empleo", señaló Salvia y agregó: "La estanflación carcome capacidades productivas, de ahorro de segmentos que pueden invertir en las pyme, los fondos de reservas de las familias mas pobres, de tal manera que no haya ni la posibilidad ni siquiera tener changas".

"Estamos en una situación complicada que requiere de medidas de emergencia, pero también pensar una política de empleo para el sector informal, trabajar en la empleabilidad y que el empleo al mismo tiempo que dinamice a las pymes y genere más empleo formal", cerró reclamando más debate sobre el tema en la campaña.

"Era un resultado que se venia venir", afirmó a este medio el doctor en sociología e Investigador del Citra-UMET, Daniel Schteingart. "Seguramente siga empeorando en los próximos meses por la devaluación post PASO", agregó sobre el futuro cercano.

"Esto se explica básicamente por una canasta básica que subió mas de 60% interanual en el primer semestre de 2019 contra un año atrás, y donde los ingresos de los hogares treparon muy por debajo y particularmente los de los más pobres. Todos perdieron contra la inflación, pero los que más perdieron son los de más abajo, que tuvieron menor capacidad de recomponer la paritaria", señaló Schteingart

El sociólogo señaló que esto se debió no a la destrucción de empleo (de hecho, según el Indec, el empleo aumentó) sino a la precarización del mercado laboral. "Sube la subocupación y la gente dispuesta a trabajar mas horas que no tiene poder de negociación y termina teniendo un salario muy bajo".