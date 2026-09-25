Pobreza y actividad: Sturzenegger pidió poner los datos “en contexto”

CÓRDOBA.- El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pidió “poner en contexto” los datos de aumento de la pobreza y de la caída de actividad en julio difundidos ayer por el Indec. “El 30% de pobreza es inadmisible, pero veníamos de un número mucho más alto. Lo importante es que la Argentina cambió el rumbo, de una economía estancada a una que crece de manera sostenida”, afirmó.

El funcionario disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, a donde sostuvo que la Argentina tiene condiciones “para transformarse en una potencia mundial en agro, energía y minería”. A esos sectores sumó luego la economía del conocimiento y la IA.

El ministro planteó que hay que poner los datos "en contexto" y pensar desde dónde se viene.

El ministro planteó que el país está en “transformación” y que los argentinos entienden que “el Presidente trabaja consistentemente”.

“Puede haber un número que sale mal, pero hay que ver el contexto”, agregó.

Al referirse a que la actividad cayó 2,9% en julio respecto de junio, mes en el que había subido 0,3% (luego de la revisión a la baja del 0,8% inicial), planteó que como en ese mes “por los precios del gas, los empresarios pueden haber corrido el programa de producción para más adelante”.

“No se dejen marear ni confundir”, señaló. “La Argentina no crecía hace 12 años y con Javier Milei habrá cuatro años de crecimiento seguidos”, agregó.

Respecto a que esa velocidad se redujo, el economista planteó: “Estamos entrando en un proceso electoral; los argentinos son precavidos. No hay que sobreponderar los datos, hay que entender la dinámica”.

Al abordar el empleo y los ingresos, Sturzzenegger subrayó que “se han creado 500.000 puestos; el desempleo está prácticamente constante. Es cierto que hay menos puestos formales y más gente independiente, en el monotributo, pero ese proceso no es del gobierno de Milei, sino que se aceleró desde la pandemia”. Para graficar, relató que hace unos días conversaba con un periodista que le mencionó la crisis de la avícola Tres Arroyos y, acto seguido, le comentó que buscaba un empleado y recién consiguió uno en la novena entrevista, “porque ocho rechazaron la propuesta”.

En esa línea, enfatizó que los ingresos de los trabajadores informales “son casi los mismos que los de los formales. Ese es un dato. No caigamos en el cliché de decir lo contrario. Hay un mercado laboral que se flexibilizó de hecho. Nosotros hicimos la ley de modernización laboral para atraer la formalización”.

En un tramo de su presentación, al apuntar a los motores de la economía y abordar el caso del petróleo y Vaca Muerta, puso el ejemplo de Arabia Saudita. Remarcó que la industria petrolera ocupa directamente a una proporción pequeña de la fuerza laboral, pero genera recursos que luego impulsan numerosos sectores de la economía, que tiene efecto multiplicador: “La industria genera una riqueza y esa riqueza la gente la gasta”.

Insistió en que son los privados los que deben encontrar las oportunidades que se abren en el nuevo modelo de país. “Con mayor estabilidad, podrán concentrar más recursos y atención en decisiones productivas, inversiones y expansión”, indicó y añadió que la desregulación del mercado de capitales ayuda a que haya más formas de financiamiento. Como lo ha hecho en otras oportunidades, dijo que en la Argentina durante años se “regulaba” para beneficios de algunos.

Admitió que podría haber más inversiones, pero vinculó ese punto al crecimiento de la productividad. Graficó con el sector de la maquinaria agrícola, donde la apertura a que se puedan importar equipos usados colaboró con los productores, aunque molestó a las empresas.

“Hacían lobby para que se impidiera la importación de maquinaria, no de maquinaria agrícola. Lo digo porque me he reunido con ellos”, sostuvo.

Sturzzenegger ratificó que en el Gobierno están cumpliendo lo que Milei prometió: “Esto es lo que nosotros le ofrecimos a la sociedad. Dijimos que veníamos a equilibrar las cuentas públicas, que íbamos a generar una situación de libertad económica, que íbamos a desregular la economía y a defender los derechos de propiedad”.