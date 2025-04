¿Podrá el libre comercio resistir el ataque de Trump?

La condena no se hizo esperar. “Parece que no hay orden en el desorden. No hay una vía clara para superar la complejidad y el caos que se está creando”, declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en respuesta a la avalancha de aranceles desatada por Donald Trump el 2 de abril. En una inusual ruptura con su protector de la seguridad, el portavoz del gabinete de Taiwán calificó las medidas de Donald Trump de “extremadamente irrazonables”. Los gravámenes “carecen de fundamento lógico... Esto no es obra de un amigo”, fue el veredicto de Anthony Albanese, primer ministro de Australia.

¿Qué significarán estas palabras en la práctica? Los líderes de todo el mundo están trabajando en cómo contraatacar. El 3 de abril, von der Leyen declaró que la UE estaba ultimando las contramedidas para los gravámenes anteriores y considerando nuevas represalias. Días antes, había declarado ante el Parlamento Europeo que el bloque estaba listo para atacar las exportaciones de servicios estadounidenses, incluidas las de las grandes empresas tecnológicas. Japón ha advertido que “todas las opciones están sobre la mesa”. China ha prometido tomar medidas rápidas, y algunos gobiernos incluso están considerando represalias coordinadas. Se avecina una gran guerra comercial.

La decisión de Trump confirma la abdicación de Estados Unidos como guardián del sistema comercial global. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como el guardián de los mercados abiertos, una labor que alcanzó su punto álgido en 1995 con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, el sistema ha estado bajo presión durante mucho tiempo. China, que solo se adhirió a las normas tras unirse a la OMC en 2001, ha sido acusada durante años de distorsionar el sistema comercial global con subsidios y préstamos con tasas reducidas para industrias favorecidas. Ahora, los aranceles estadounidenses van más allá, violando deliberadamente el principio fundamental de no discriminación, consagrado en el Artículo I del tratado fundacional de la OMC.

Como consecuencia, los países y bloques comerciales atrapados entre las superpotencias ya no intentan salvar el viejo orden. En cambio, están construyendo uno nuevo, menos dependiente de la demanda estadounidense y mejor protegido del exceso de capacidad chino. ¿Podrá este fortalecimiento de las relaciones comerciales con el resto del mundo sobrevivir a las turbulencias futuras? ¿Podría incluso China integrarse en la arquitectura emergente?

Una respuesta al nuevo mundo ha sido la represalia. Canadá y la UE ya han anunciado aranceles de represalia, por valor de decenas de miles de millones de dólares, en respuesta a los aranceles del 25% al aluminio y al acero impuestos por Trump el 12 de marzo. Ambos países afirman que las medidas son “salvaguardias”, lo que permite una represalia inmediata según las normas de la OMC. Con la desaparición del órgano de apelación de la OMC, no hay nadie que pueda dictaminar, por lo que los gobiernos actúan como si su interpretación fuera válida. Es probable que se produzca un patrón similar con los últimos aranceles de Trump.

China también ha enfrentado contraataques. El año pasado fue el foco de 198 investigaciones por presunto dumping o subsidios, el doble que el año anterior y casi la mitad de todos los casos reportados a la OMC, según Lu Feng de la Universidad de Pekín. Con la aplicación de la OMC paralizada, muchos también están actuando unilateralmente. India ha impuesto aranceles a equipos industriales chinos y está considerando aranceles a su acero. Brasil ha aplicado aranceles antidumping al hierro, acero y cables de fibra óptica chinos. El Consejo de Cooperación del Golfo ha impuesto aranceles de hasta el 42% a los componentes eléctricos chinos, e Indonesia está considerando un arancel del 200% a los textiles y prendas de vestir chinos.

Sin embargo, los países no solo están levantando barreras. Están diversificando sus socios comerciales, forjando alianzas y construyendo una nueva arquitectura normativa. Esto ha sido posible gracias a la disminución de la participación de Estados Unidos y China en el comercio mundial. A principios del siglo XXI, Estados Unidos representaba una quinta parte de las importaciones mundiales; hoy representa una octava parte. Su papel como consumidor también se ha reducido: la proporción del comercio mundial de valor agregado vinculado a la demanda estadounidense cayó del 22% en 2000 al 15% en 2020. Esto refleja no solo el auge de los mercados emergentes y las cadenas de suministro regionales, sino también los cambios en la economía estadounidense. A medida que los servicios han crecido, la demanda de bienes importados se ha estabilizado. Si bien la participación de China en las importaciones ha aumentado, su mercado es extremadamente competitivo. Juntas, las dos superpotencias ahora absorben solo una cuarta parte de las importaciones mundiales.

Al mismo tiempo, otros dos bloques están cobrando importancia: el primero porque se está volviendo más unido; el segundo porque representa una proporción creciente del comercio. Los “aliados de mercado abierto” forman un grupo poco alineado, comprometido con la previsibilidad jurídica, el libre comercio y la diversificación comercial. En su núcleo se encuentra el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), que vincula a Australia, Canadá, Chile, Japón, México y otros países de la Cuenca del Pacífico. El grupo también incluye a Noruega, Corea del Sur y Suiza. Juntas, las economías absorben el 22% de las importaciones mundiales. Si añadimos a la Unión Europea, que es responsable de otro 12%, los aliados representan más de un tercio de la demanda mundial de importaciones, mucho más que Estados Unidos y China juntos.

Este grupo comenzó a protegerse del proteccionismo estadounidense durante el primer mandato de Trump. Sus amenazas impulsaron a Europa a la acción, ayudando a impulsar acuerdos con Canadá, Japón, Singapur y Vietnam. Los acuerdos “llevaban años estancados”, recuerda Cecilia Malmström, entonces comisaria de Comercio de la UE, “pero cuando Estados Unidos impuso aranceles, nos dio... urgencia política”. Al mismo tiempo, Canadá nombró a un ministro para la diversificación comercial y lanzó una estrategia de exportación que buscaba, para 2025, impulsar la inversión extranjera en un 50%. Mientras tanto, el CPTPP – una idea estadounidense – fue rescatado por los miembros restantes cuando Trump se retiró. Entró en vigor en 2018, eliminando la mayoría de los aranceles entre 11 países, entre ellos Australia, Canadá, Japón, México y Vietnam. Gran Bretaña se adhirió formalmente el año pasado, convirtiendo el pacto en un grupo de 12 miembros que representa el 15% del PBI mundial.

El segundo bloque podría denominarse “cobertura estratégica”. Incluye grandes economías de rápido crecimiento como Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía, que dependen tanto de la demanda estadounidense como del capital chino, y se muestran reticentes a alinearse con cualquiera de los dos. Su estrategia comercial es pragmática. Buscan proteger industrias cruciales con aranceles y subsidios, y atraer inversión de donde sea posible. En conjunto, representan más del 15% de las importaciones mundiales.

En lugar de replegarse hacia el interior, muchos prefieren diversificar los países con los que comercian. India ha reanudado las conversaciones con el Reino Unido, Chile y la UE, y avanza hacia un acuerdo con Estados Unidos. Indonesia ha firmado un acuerdo con Turquía y ha solicitado formalmente su adhesión al CPTPP. Brasil ha iniciado nuevas conversaciones con México, Japón y Vietnam.

A medida que Estados Unidos se retira, los defensores del libre comercio están intensificando su influencia. Con el tiempo, pretenden construir una arquitectura de comercio global completamente nueva.