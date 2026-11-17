De un tiempo a esta parte, los servicios bancarios dejaron de estar confinados a las sucursales o aplicaciones tradicionales para insertarse directamente en el entorno donde surge la necesidad del usuario.

Es lo que hizo Banco Supervielle con el lanzamiento de Supervielle PollenX, su nueva propuesta de Banking as a Service (BaaS) diseñada para que empresas, fintechs y plataformas digitales incorporen soluciones financieras a la medida dentro de sus propios productos y procesos.

El movimiento marca una evolución estratégica para la entidad. Tras desarrollar en los últimos años capacidades tecnológicas orientadas a modernizar su propia operación y la experiencia de sus usuarios, el banco ahora abre esa infraestructura hacia un esquema más abierto y colaborativo, acompañando la visión de su lema “Te sigue el ritmo”.

“Con Supervielle PollenX ampliamos las formas en que acompañamos a las empresas: ponemos nuestra infraestructura y respaldo bancario al servicio de sus negocios para que puedan ofrecer soluciones financieras dentro de sus propios productos y canales”, afirmó Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle. Y agregó: “Queremos ayudarles a simplificar operaciones, fortalecer la relación con sus clientes y desarrollar nuevas fuentes de ingresos”.

“Con Supervielle PollenX ampliamos las formas en que acompañamos a las empresas: ponemos nuestra infraestructura y respaldo bancario al servicio de sus negocios para que puedan ofrecer soluciones financieras dentro de sus propios productos y canales”, afirmó Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle. Supervielle

Cómo funciona la integración y el impacto en los negocios

Las APIs son interfaces que permiten conectar distintos sistemas de manera ágil. Como modelos flexibles de integración, el abanico de herramientas disponibles abarca desde la apertura de cuentas virtuales, transferencias, pagos y cobranzas, hasta soluciones más sofisticadas de financiación, recaudación, gestión de liquidez y conciliación.

El esquema está pensado para que cada compañía conserve el control total sobre la relación y la experiencia que brinda a sus usuarios finales, aportando el conocimiento específico de su industria. Por su parte, Supervielle provee el soporte tecnológico, operativo, el fondeo y el cumplimiento regulatorio necesario para operar.

Para dimensionar el alcance de esta arquitectura, desde la entidad plantean el caso de una compañía de logística que desarrolla su propia billetera digital. Al integrar Supervielle PollenX, transportistas, proveedores y clientes pueden gestionar cuentas, pagos y cobranzas sin abandonar la plataforma de la empresa. Sobre esa misma base operativa, la firma puede sumar soluciones de supply chain finance —como adelanto de pagos o financiación de facturas— utilizando los datos de su propia actividad logística, mejorando así la liquidez de toda su cadena de valor y habilitando nuevas vías de monetización.

Tecnología y equipos multidisciplinarios detrás de la plataforma

El desarrollo de soluciones financieras embebidas exige garantizar altos estándares de estabilidad y protección de datos en cada conexión entre sistemas.

“Con Supervielle PollenX abrimos nuestras capacidades tecnológicas y bancarias para conectarlas con los sistemas de otras empresas a través de APIs y modelos flexibles de integración. Trabajamos junto a cada compañía para definir qué servicios necesita y cómo incorporarlos a sus procesos, con foco en la seguridad y la confiabilidad de la operación”, señaló Leonardo Maglia, Chief Technology Officer de Banco Supervielle.

Más allá de la arquitectura digital, la implementación de estos proyectos requiere adaptar la regulación bancaria a modelos de negocio muy diversos, un proceso que demanda acompañamiento técnico y comercial en cada etapa.

“El diferencial de Supervielle PollenX está en las personas. La plataforma es el resultado del trabajo de los equipos de BaaS, que reúnen especialistas en tecnología, producto, negocios, operaciones y cumplimiento regulatorio para escuchar las necesidades de cada empresa, diseñar soluciones en conjunto y acompañar la integración de punta a punta. Esa combinación de conocimiento bancario, capacidad técnica, agilidad y vocación de colaboración es la que permite pasar de una idea a una solución que funciona dentro del negocio de cada cliente”, explicó Juan Pablo Ron, Head of Banking as a Service de Banco Supervielle.

Con este lanzamiento, la entidad busca consolidar un ecosistema financiero integrado que acompañe tanto a personas y familias como al entramado corporativo en la digitalización de sus operaciones. Las compañías interesadas en explorar la propuesta de valor y los casos de uso disponibles pueden consultar más información en www.pollenx.com.ar.

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