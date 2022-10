Por el dólar soja, el BCRA logró en septiembre un número inédito en 20 años, pero que genera dudas a futuro

escuchar

Gracias al dólar soja, el Banco Central logró en septiembre el mejor superávit mensual en 20 años, US$5478 millones; aunque lo más probable es que los próximos meses sean negativos debido a que lo que se vendió de la oleaginosa en el noveno mes del año no se comercializará en noviembre y diciembre.

El economista Andrés Borenstein, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires, destacó que el superávit de septiembre se explica exclusivamente por el dólar soja, porque el cobro de exportaciones saltó de US$7541 a US$12.891, mientras que las importaciones tuvieron su menor nivel desde febrero (US$5943). “Ahora bien, esto se va a sentir en noviembre y diciembre, porque lo que se vendió de soja en septiembre no se podrá comercializar en estos dos últimos meses del año”, comentó el especialista.

En este sentido, el BCRA informó: “El Sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por US$5448 millones en el mercado de cambios. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas, Oleaginosas y cereales, registró ingresos netos por US$8128 millones, un 230% más que en el mismo mes de 2021, impulsado por el Programa de Incremento Exportador establecido por el Gobierno Nacional”.

El dato negativo estuvo dado, como ya es habitual, por la salida de dólares en la balanza de servicios. Es que, pese al sinnúmero de torniquetes que se le aplica a la compra de dólares, el gasto de los argentinos en esa moneda se mantiene en un nivel alto, impulsado principalmente por lo destinado a turismo. Según el BCRA, las “personas humanas” compraron en septiembre de forma neta US$726 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes.

“En servicios hubo un déficit de 1000 millones de dólares y eso está explicado principalmente por el ítem turismo, que se exacerbó desde la salida de la pandemia, porque todos los turistas que entran van por el blue y los que salen van por el oficial. Según el BCRA, en concepto de turismo hubo un balance negativo de US$726 millones (en agosto fueron US$758 millones)”, comentó Borenstein.

Asimismo, el BCRA indicó en su Informe Evolución de Mercado de Cambio y Balance Cambiario: “La cuenta financiera cambiaria del Sector privado no financiero tuvo un déficit de US$560 millones en el mes. Se destacaron los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por US$379 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera), la cancelación de préstamos con el exterior, títulos de deuda y préstamos locales por US$58 millones y la formación de activos externos por US$102 millones”.

Por último, el BCRA señaló que en septiembre sus reservas internacionales aumentaron en US$891 millones, finalizando el mes en un nivel de US$37.625 millones. “Este aumento fue explicado principalmente por las compras del BCRA en el mercado de cambios, parcialmente compensadas por pagos brutos de capital al Fondo Monetario Internacional por el equivalente a US$2602 millones (2014 millones de DEG), la caída de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por US$792 millones, la reducción de los depósitos de entidades en el BCRA por unos US$500 millones y los pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local por US$74 millones”, concluyó el informe.

