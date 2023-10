escuchar

Las cifras oficiales comienzan a revelar lo que LA NACION venía anticipando: unas elecciones presidenciales en las que quedó en discusión el futuro del peso pusieron en guardia a los ahorristas que -por distintos motivos- comenzaron a desarmar primero -cada vez con mayor insistencia- ahorros en pesos (que ya no permiten ahorrar) y a retirar luego depósitos en dólares.

Durante la semana pasada, según cifras preliminares que publica el Banco Central (BCRA), retiraron otros $381.400 millones que estaban colocados en plazos fijos tradicionales (a una tasa del 118% anual, que supone una remuneración del 9,71% mensual, y que fue incrementada al 133% o poco menos del 11% mensual desde esta semana). Además, extrajeron US$376 millones que estaban colocados en cuentas en dólares (mayoritariamente en cajas de ahorro).

Un análisis más detallado incluso muestra, en este último caso, que los bancos sufrieron retiros mayores a los US$100 millones por día entre el martes y el jueves pasados, es decir, en los días previos al fin de semana extra largo.

Bancos



Depósitos en Dolares, Caen? Si. Obvio antes de Elecciones.



Bancos "Piden Dolares para retiros"? Traen de Encajes (celeste) y usan Efectivo (azul)



La dinámica podría se PEOR dada las reservas y la tasa de 5% en USA (vs Argy al 0%). pic.twitter.com/x8TodRyRx6 — Fernando Marull (@FernandoMarull) October 18, 2023

Es un drenaje que achicó el stock total de depósitos privados en dólares hasta los US$14.626 millones el último jueves, y los deja en el menor nivel en lo que va del año y apenas US$97 millones por encima del mínimo de US$14.529 millones que habían alcanzado hace poco más de 14 meses, en medio de la renuncia de Martín Guzmán (en primer lugar) y el posterior desplazamiento de Silvina Batakis del Ministerio de Economía.

Las estadísticas confirman lo esperable en medio del clima generalizado de incertidumbre en que se llega a las elecciones del próximo domingo.

No en vano los propios bancos -incluso el BCRA- se habían anticipado a este escenario incrementando sostenidamente en los últimos meses la importación de dólares físicos para estar suficientemente líquidos durante estos meses, de manera de no enfrentar posibles imprevistos que pudieran alimentar dudas, en medio de una fenomenal crisis de reservas que no puede disimularse ni con la ampliación del swaps reacordada ayer con el Banco de China y anunciada con “bombos y platillos” por el Gobierno.

Billetes varados en Ezeiza

Lo curioso del caso es que, según LA NACION logró confirmar tras consultas con varias entidades afectadas ayer, un grupo de bancos privados de los denominados “surcursaleros” se vieron en imprevistos problemas la semana pasada para hacerse de unos US$500 millones que habían importado de Estados Unidos en aviones de carga contratados a costo propio.

Resultaron afectados en esa circunstancia por el cierre de la Terminal de Cargas del Aeropuerto de Ezeiza dispuesto imprevistamente por 72 horas por la AFIP y -luego- levantado 24 horas después de decretarlo, por estas razones -entre otras- según trascendió.

El electro que revela los miedos de los depositantes

El temor de los depositantes está relacionado con el destino futuro de las Leliqs (en el caso de las colocaciones a plazo en pesos, que se desarman también por su tasa negativa) y el temor derivado de la mencionada crisis de reservas, en el caso de los dólares que están en cuentas bancarias y cuentan con encajes prudenciales que hacen a la vez de soporte a las reservas del Central .

Después de todo el ente monetario (que ayer perdió US$60 millones en una rueda cambiaria en la que se operó 27% menos que anteayer y sólo porque el validador de la AFIP funcionó a cuentagotas, según coincidieron en denunciar varios operadores), ya sacrificó en lo que va del mes unos US$875 millones en este tipo de operaciones.

Además se estima que dilapidó poco más de US$100 millones más en intervenciones sobre el mercado secundario de bonos para tratar de mantener “pisado” el precio referencial del dólar MEP o Bolsa), cifra que implica “el segundo monto diario más alto, en este tipo de operaciones, desde post-PASO”, hizo notar el economista de Romano Group, Salvador Vitelli.

