Las aerolíneas volvieron a respaldar la desregulación de Milei, pero reclamaron más transparencia

RÍO DE JANEIRO.– La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) volvió a respaldar este sábado las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei en el sector aerocomercial, aunque lanzó una advertencia por la forma en que se toman algunas decisiones regulatorias en referencia al reciente aumento de las tasas de navegación aérea.

“Tuvimos reuniones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en las que nos habían confirmado que no iba a haber un aumento. Dos días después se aplicó la suba del 15% sin ningún tipo de aviso previo”, afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA, durante una conferencia realizada en el marco de la Asamblea General Anual de la entidad, que este año se desarrolla en Río de Janeiro.

Las declaraciones representan uno de los cuestionamientos más directos realizados hasta ahora por la principal asociación que agrupa a las aerolíneas del mundo hacia una medida adoptada por el Gobierno argentino. Si bien IATA ha respaldado en reiteradas oportunidades la apertura del mercado aerocomercial local, en los últimos meses también manifestó preocupación por demoras en la implementación de algunas reformas y por decisiones que, a su juicio, afectan la competitividad del sector.

“La Argentina ha hecho progresos abriendo su mercado y promoviendo la competencia. Pero, lamentablemente, el último aumento de las tasas convirtió al país en el espacio aéreo más caro de América Latina para operar. La infraestructura tiene un costo, pero cuando estas decisiones se toman sin consulta previa se pierde competitividad, especialmente en un país que busca impulsarla”, sostuvo Cerdá.

El ejecutivo recordó además que la recuperación del mercado aerocomercial argentino todavía no alcanza los niveles previos a la pandemia. “En rutas y frecuencias, el país sigue por debajo de los números de 2019”, señaló.

Conectividad regional: 2019 vs. 2025

Según indicó, el incremento tarifario se suma a otro aumento del 18% aplicado anteriormente y genera preocupación entre las compañías aéreas que operan en el país.

“Es un gobierno proactivo, pero estas decisiones elevan los costos operativos. Además, la competencia en los servicios de rampa todavía no termina de despegar. Nos preocupa por el enorme potencial que tiene la Argentina”, afirmó.

Cerdá reveló además que trasladó sus inquietudes a las máximas autoridades nacionales. “He escrito a los más altos niveles del Gobierno para intentar alcanzar un punto de equilibrio en el que todos podamos ganar y exista una mayor transparencia”, dijo.

La referencia a los servicios de rampa no es nueva. Durante la Asamblea General Anual de ALTA que tuvo lugar el año pasado en Lima, Cerdá había destacado las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno, aunque advirtió que varias de ellas avanzaban más lentamente de lo esperado. Entre los principales reclamos figuraba justamente la demora en la puesta en marcha efectiva de la competencia en ese segmento, históricamente dominado por Intercargo.

La situación de Flybondi

Cerdá también fue consultado sobre la situación de la low cost Flybondi, aunque evitó profundizar sobre el caso particular de la compañía y prefirió encuadrar la discusión en el escenario global que enfrenta la industria aerocomercial.

“Estamos atravesando una situación delicada en toda la industria por el impacto del aumento de los costos del combustible. No queremos ver a las líneas aéreas en problemas”, afirmó.

Flybondi llegó a operar con un solo avión la semana pasada

El lunes pasado Flybondi llegó a operar con un solo avión en Aeroparque y realizó apenas cuatro vuelos y canceló otros 12. Desde el martes, en tanto, contaba con dos aeronaves en funcionamiento.

Según datos de la consultora Adventus, entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 canceló más de 2500 vuelos, lo que afectó a más de 350.000 pasajeros.

Solo en mayo, la puntualidad de la compañía fue del 26,64%, mientras que las cancelaciones alcanzaron el 46,93% de los vuelos programados. En el mismo período, Aerolíneas Argentinas registró una puntualidad del 89,77% y cancelaciones del 0,56%, mientras que Jetsmart obtuvo una puntualidad del 90,13% y cancelaciones del 0,32%.