Por la venta de Telefónica: más de seis millones de personas tendrán un nuevo servicio de telefonía celular

La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) aprobó a Metrotel como comprador de los clientes que Telecom debía ceder para concretar la adquisición de Telefónica. Se trata de unos seis millones de usuarios de telefonía móvil y alrededor de 200.000 clientes de internet fija. La decisión pone fin al trámite de aprobación de la operación y abre la puerta al ingreso de Metrotel al negocio de consumo masivo.

Con esta operación, Metrotel se convertirá en un nuevo incumbente en el mercado argentino de las telecomunicaciones y pasará a competir por primera vez en el segmento residencial. Hasta ahora, la compañía estuvo enfocada principalmente en el mercado corporativo y en la prestación de servicios mayoristas a través de su red de fibra óptica.

Ante la consulta de LA NACION, Metrotel prefirió no hacer comentarios y desde Telecom no respondieron.

Según fuentes al tanto del expediente, Metrotel había participado inicialmente de la compulsa para quedarse con Telefónica, por lo que cuenta con capacidad para administrar los dos negocios de los que Telecom deberá desinvertir: telefonía móvil e internet domiciliario. La compañía también cuenta con respaldo financiero para afrontar la operación.

Metrotel es propiedad de los fondos internacionales Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors, que en diciembre de 2017 compraron el 100% de la compañía a Sociedad Comercial del Plata (SCP) por US$190 millones.

Con la aprobación de la ANC, Telecom y Metrotel iniciarán ahora una negociación por el precio de la cesión. El proceso no tiene un plazo determinado, aunque se entiende que las partes ya tienen algún grado de acuerdo, dado que fue Telecom la que presentó a Metrotel como candidato para adquirir los clientes.

Una vez que las empresas alcancen un entendimiento, deberán presentar el acuerdo definitivo ante la ANC.

Metrotel fue una de las compañías que ingresaron al mercado tras la apertura de las telecomunicaciones en 2000. Su negocio está orientado principalmente al segmento corporativo y, en los últimos años, la empresa también aprovechó su red de fibra óptica para brindar servicios mayoristas mediante infraestructura compartida. Hasta ahora, sin embargo, no tiene antecedentes en el negocio de consumo masivo.

Unos 6 millones de clientes

La llegada de Metrotel al negocio residencial es consecuencia de las condiciones que la ANC impuso para autorizar la compra de Telefónica por parte de Telecom. Entre otras medidas, la autoridad estableció que el grupo debía ceder seis millones de clientes de telefonía móvil y transferir usuarios de banda ancha fija en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante de la operación superara el 50%.

En el caso de los clientes móviles, la autoridad había establecido expresamente que no podían ser adquiridos por Claro, el otro gran operador del mercado móvil argentino. Del total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los dos millones restantes al resto del país, sin una distribución geográfica predeterminada.

Esto no significa que los clientes que sean transferidos a Metrotel queden obligados a permanecer con la compañía. Si un usuario no quiere continuar con el nuevo proveedor, podrá cambiarse a otro operador de telefonía móvil. En el caso de internet fija, la posibilidad de elegir es todavía mayor, ya que existe una oferta más amplia de proveedores, aunque las alternativas disponibles dependen de la localidad y de la cobertura de cada empresa.

En un comunicado publicado en la red social LinkedIn, la ANC había señalado que los condicionamientos impuestos iban a permitir “que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, había agregado el organismo.

Desde Telecom sostuvieron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque calificaron de “excesivas” las medidas de remediación impuestas. Sin embargo, la empresa no recurrió a la Justicia y siguió los pasos previstos por la ANC.

En ese proceso, Telecom postuló, entre otros, a Together Business Consulting como agente de monitoreo y propuso a Metrotel como potencial adquirente de los clientes que debía ceder.

Pese a que la ANC ya aprobó la operación y que el proceso administrativo quedó concluido, el presidente Javier Milei mantiene fijado en su cuenta de X un posteo en que dice que va a impedir la compra de Telefónica por parte de Telecom. El mensaje continúa destacado en el perfil presidencial, en contraste con el avance formal de la operación que ya recibió la aprobación de la autoridad de competencia.