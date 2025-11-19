Por qué el mundo financiero está en vilo por los balances de una empresa

Hoy, tras el cierre del mercado, Nvidia publicará sus informes de resultados, un evento considerado por analistas como un factor decisivo para el mundo financiero.

Esto se produce después de que la empresa estadounidense de hardware de inteligencia artificial, valorada en un billón de dólares, registrara oscilaciones en el precio de su acción.

Estos informes de resultados son muy importantes, ya que, según Matt Orton, estratega jefe de mercado de Raymond James Investment Management, resultan un indicador general del rendimiento de la inteligencia artificial, tal como declaró a Reuters: “Nvidia se considera casi un reflejo de lo que está sucediendo en el ámbito de la inteligencia artificial. Sin duda, esto tiene repercusiones en el comercio de la IA en general, que ha sido realmente el principal impulsor del rendimiento del S&P 500 este año”, sostuvo.

Fotografiado, el presidente y CEO de Nvidia Corporation, Jensen Huang. Chiang Ying-ying - AP

El reciente rendimiento del mercado puede atribuirse al temor de que la novedad de la IA esté decayendo y, como afirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI: “¿Nos encontramos en una fase en la que los inversionistas en general están demasiado entusiasmados con la IA? Mi opinión es que sí. ¿Es la IA lo más importante que ha sucedido en mucho tiempo? Mi opinión también es que sí. Además, afirmó que el mercado actual de la IA era efectivamente una “burbuja” y señaló que “cuando se producen burbujas, las personas inteligentes se entusiasman en exceso con una pizca de verdad”.

Esto se produce después de que grandes inversionistas retiraron sus apuestas de la empresa antes de la publicación del informe de resultados. Entre ellos se destaca el fondo de cobertura Thiel Macro, de Peter Thiel, que vendió todas sus acciones en el tercer trimestre. Según el fondo de cobertura, estas acciones habrían tenido un valor aproximado de US$85 millones en la última evaluación.

Nvidia tardó aproximadamente 13 meses en pasar de una valoración de 3 billones de dólares a 4 billones. Shutterstock

Según Brian Colello, estratega de renta variable tecnológica de Morningstar, una empresa estadounidense de servicios financieros con sede en Chicago, es poco probable que los inversionistas estén molestos con el rendimiento de Nvidia. Sin embargo, si este fuera el caso, tendría un profundo impacto en el mercado de la inteligencia artificial. Según Morningstar, “es justo decir que si las acciones de Nvidia cayeran por cualquier motivo, arrastrarían consigo a todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial”.

Sin embargo, a pesar de los temores sobre la longevidad del éxito del mercado de la IA, los analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley predicen que el informe de resultados de Nvidia mostrará el éxito continuado de la empresa, y los analistas de Goldman Sachs, según Morningstar, afirman que habrá “otro año de fuerte crecimiento de dos dígitos en los ingresos y las ganancias de Nvidia”.

Todo se resolverá hoy por la tarde, cuando se conozcan las utilidades de la empresa, que tendrán efecto en el valor de su acción cuando abra mañana el mercado.