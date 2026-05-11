“Punto de estrangulamiento”: un puente sobre la ruta nacional 205 es un “tapón” y piden una intervención urgente

“Entendemos que prevenir hoy evitará pérdidas humanas, sociales y productivas mucho mayores en el futuro inmediato”. Con esa frase, un grupo de productores rurales de los partidos bonaerenses de Roque Pérez y 25 de Mayo volvió a encender una señal de alarma sobre la delicada situación hídrica que atraviesa la cuenca del río Salado y reclamó con carácter de “extrema urgencia” la ejecución de una obra aliviadora hidráulica provisoria en el puente de la ruta nacional 205.

El pedido fue presentado mediante una carta enviada a la Dirección Provincial de Hidráulica bonaerense, donde los firmantes advirtieron que el actual puente sobre el río Salado funciona hoy como “un verdadero escollo hidráulico y un punto de estrangulamiento del escurrimiento”.

En el gobierno bonaerense, por su parte, dijeron que ya en septiembre pasado también los productores enviaron una nota en ese sentido, pero insistieron que la obra “no corresponde” a la provincia: “El puente del que hablan Hidráulica de la provincia no tiene jurisdicción, no tiene nada que ver. Incluso la obra es nacional, parte del Tramo IV que debe finalizar Nación”. Vale recordar, en tanto, que el gobierno nacional tuvo frenado un tramo de 30 kilómetros de obra que luego de reclamos del agro reactivó.

La preocupación crece en una región que todavía arrastra las consecuencias de las inundaciones sufridas el año pasado y donde los productores temen que un nuevo ciclo climático lluvioso vuelva a provocar severos anegamientos sobre miles de hectáreas productivas.

La nota, firmada por 20 productores y vecinos de la zona, fue fechada el 11 de mayo de 2026 en Roque Pérez y lleva como asunto la “Reiteración urgente de solicitud de obra aliviadora hidráulica sobre puente RN 205 - Río Salado”.

Vista aérea del río Salado y del puente sobre la ruta nacional 205 Gza. Iturriaga

En el documento, los productores señalaron que la situación se agravó por las demoras que sufrió el avance de las obras de ampliación y ensanchamiento del río Salado durante los años en que los trabajos estuvieron paralizados.

“La crítica situación hídrica que atraviesa nuestra región se ve agravada, además, por el atraso que sufrió la ejecución de las obras de ampliación y ensanchamiento del río Salado debido al tiempo en que dichos trabajos permanecieron paralizados”, indicaron.

Según explicaron, el problema central radica en que el ensanchamiento del río avanza, pero la construcción de un nuevo puente sobre la ruta 205 todavía aparece lejana y atada a futuros procesos administrativos y licitatorios.

“Entendemos que esta demora generará un importante desfasaje entre el avance hidráulico del ensanchamiento del río y la futura ejecución de un nuevo puente sobre la Ruta Nacional 205”, sostuvieron Gza. Iturriaga

“Entendemos que esta demora generará un importante desfasaje entre el avance hidráulico del ensanchamiento del río y la futura ejecución de un nuevo puente sobre la Ruta Nacional 205”, sostuvieron.

Para los productores, eso implica que la estructura actual seguirá funcionando durante varios años más como un cuello de botella en uno de los puntos clave del escurrimiento de agua de toda la región. “Como consecuencia de ello, el actual puente continuará funcionando durante varios años más como un verdadero escollo hidráulico y un punto de estrangulamiento del escurrimiento”, remarcaron.

En la carta también describieron el impacto técnico que, según consideran, tendrá el nuevo escenario hidráulico sobre la infraestructura existente. “El puente actual quedará claramente subdimensionado frente a la nueva realidad hidráulica del sistema, actuando como un ‘tapón’ que impedirá el normal drenaje del agua y agravará aún más los anegamientos sobre miles de hectáreas productivas”, alertaron.

El planteo apunta a que se ejecute una obra provisoria o complementaria hasta tanto se concrete la ampliación definitiva del puente dentro del Plan Maestro de la Cuenca del Salado. “Es precisamente por este motivo que consideramos indispensable avanzar de manera urgente con una obra aliviadora provisoria o complementaria que permita mitigar este cuello de botella”, señalaron.

La inquietud del sector también está vinculada a los pronósticos climáticos para los próximos meses. “La preocupación se incrementa aún más frente a los pronósticos climáticos que anticipan la posible presencia de un fenómeno ‘El Niño’ o ‘Súper Niño’, con precipitaciones muy superiores a los valores normales a partir de agosto”, expresaron.

En la región todavía están frescas las consecuencias de las inundaciones registradas durante el último ciclo húmedo, que dejaron fuertes pérdidas productivas y económicas. “Se registraron pérdidas de animales, mortandad de hacienda, deterioro de pasturas, pérdida de superficie agrícola, destrucción de mejoras, daños en alambrados, caminos internos, instalaciones rurales y serias dificultades operativas para sostener la producción”, detallaron.

Los firmantes advirtieron que muchos establecimientos rurales aún no lograron recuperarse completamente de aquellos daños: “Dichos perjuicios ocasionaron quebrantos económicos extremadamente importantes para numerosas familias rurales y productores de la región, situación que no estamos en condiciones de volver a soportar”.

La carta enumera además cuatro pedidos concretos. El primero apunta a que la problemática hidráulica sea considerada prioritaria. “Que se declare prioritario el tratamiento de esta problemática hidráulica”, solicitaron. También reclamaron que se evalúe y ejecute de manera urgente una obra aliviadora provisoria en el sector del puente sobre la ruta nacional 205.

Otro de los pedidos se centra en la necesidad de garantizar recursos técnicos y presupuestarios para evitar una nueva emergencia hídrica: “Que se arbitren los medios técnicos y presupuestarios necesarios para evitar una nueva catástrofe hídrica en nuestra región”.

Finalmente, reclamaron que no se abandone el proyecto estructural de ampliación definitiva del puente dentro del esquema integral de obras sobre la cuenca del Salado: “Que se mantenga en agenda la futura ampliación definitiva del puente dentro del marco del Plan Maestro de la Cuenca del Salado”.

El reclamo fue acompañado por productores de distintas zonas rurales de Roque Pérez y 25 de Mayo, entre ellos Ignacio Iturriaga, Tomás de Rucci, José Mercante, Ricardo Michetti, Ramiro Tossi, Gustavo Santoro, Marcelo Vilches y Agustín Liñeiro, entre otros.

La preocupación por el funcionamiento hidráulico de los puentes y alcantarillas sobre el río Salado viene creciendo en distintos sectores productivos bonaerenses a medida que avanzan las obras de canalización y ensanchamiento de la cuenca.

Iturriaga, productor de La Paz Chica, en Roque Pérez, describió el escenario que enfrentan desde la paralización de las obras del Río Salado. “Venimos sufriendo esto desde que se paralizaron las obras en diciembre de 2023. Son los famosos 32 kilómetros que quedaron frenados y que recién se reactivaron en marzo. El año pasado, después de mover cielo y tierra, logramos que volviera a trabajar uno de los tres equipos que estaban operando antes de las elecciones”, relató a LA NACION.

El mencionado tramo había sido paralizado por el gobierno nacional.

Situación

En tanto, según explicó, el principal problema es el desfasaje entre los tramos ya ampliados del río y el sector donde las tareas todavía no fueron terminadas. “El río viene aguas arriba con toda la obra realizada hasta Roque Pérez, con unos 200 metros de ancho y 3,5 metros de profundidad. Pero cuando llega, por ejemplo, a nuestro campo, donde tenemos 6500 metros de costa y la obra no se terminó, el agua que venía como por una autopista se encuentra con un camino angosto y termina desbordando por todos lados”, señaló.

El productor recordó el impacto que dejaron las lluvias del año pasado. “En mayo llovió muchísimo y estuvimos prácticamente todo el año bajo el agua, en algunos sectores con hasta 1,8 metros de inundación. Pudimos conseguir que reactivaran parcialmente las obras, pero después la naturaleza hizo lo suyo y durante el verano el agua empezó a bajar. Hoy el río está relativamente normal”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el foco de preocupación ahora está puesto sobre el puente de la ruta nacional 205. “Los equipos están trabajando, aunque no a todo ritmo, pero el problema más grande sigue siendo el puente de la 205, porque quedó chico para el nuevo caudal que tendrá el río. Y esa obra recién se haría cuando se licite la ruta”, indicó.

En ese sentido, explicó que ya hubo un intento fallido de avanzar con el proyecto. “Se hizo un llamado a licitación y quedó vacío en diciembre. Pero aun si se licitara ahora, un puente de estas características demora por lo menos tres años en construirse”, sostuvo.

Por eso, los productores reclaman una solución transitoria para evitar nuevos anegamientos si regresan lluvias intensas en los próximos meses: “Lo que estamos pidiendo es una obra aliviadora en el puente. Básicamente, cortar parte de la sección donde hoy no corre el agua y colocar varios tubos para darle más salida”.

Y concluyó con una advertencia sobre el riesgo hídrico que observan hacia adelante: “Si en agosto vuelve a llover fuerte, el río va a desbordar igual, porque las dragas todavía no alcanzan a recuperar el tiempo perdido durante estos dos años. Y aun cuando lleguen, el puente sigue siendo un cuello de botella, un verdadero tapón para el escurrimiento del agua”.

Lo que hace la provincia

Desde el gobierno bonaerense, en tanto, señalaron que la provincia realiza la parte que le corresponde. Esto incluye nuevos puentes ferroviarios y carreteros de su jurisdicción. Al respecto, hace unos días, en su cuenta de X, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, indicó: “El Plan Maestro del Salado es una de las obras más importantes de la provincia de Buenos Aires y hoy avanza con mucha fuerza. Una infraestructura estratégica para reducir inundaciones, cuidar a las familias y darle más previsibilidad y oportunidades a toda la región productiva. Recorrimos con @FrSciaini la construcción de los nuevos puentes ferroviario y carretero en #RoquePérez".

Agregó: "Estamos reemplazando estructuras viejas, elevando caminos y vías para garantizar conectividad y circulación incluso durante las crecidas. Esta obra va a mejorar la vinculación con Lobos, agilizar el transporte y beneficiar a miles de productores, trabajadores y a las comunidades de toda la cuenca".