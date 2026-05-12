Una vía para subirse al boom de Vaca Muerta: así es la propuesta de inversión en real estate con oferta pública y renta inmediata

Añelo queda en el corazón de Vaca Muerta. Y es también una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico y expansión económica relativa en la Argentina en la última década. Cerca de 10.000 personas viven hoy allí de forma permanente y otras 10.000 residen de forma temporaria, en tanto alrededor de 35.000 trabajadores ingresan y egresan todos los días a la ciudad.

Esta dinámica genera una demanda proyectada de alojamiento corporativo que supera ampliamente la oferta disponible. Incluso las proyecciones más conservadoras calculan que la población alcanzará los 50.000 habitantes hacia 2032, lo que profundiza la necesidad de soluciones habitacionales de calidad.

El video con el que la empresa promociona la propuesta:

Es en ese contexto que el modelo “build to rent” se posiciona como eje del desarrollo inmobiliario local, orientado a cubrir la demanda de alojamiento corporativo con servicios tipo apart hotel.

Y es justamente con esa mirada que IDERO lanzó el fideicomiso financiero inmobiliario “Espacio Añelo”, una propuesta de inversión en real estate corporativo con oferta pública que permite participar desde USD 1.000 y acceder a renta inmediata en dólares, con posibilidad de invertir hasta el 26 de mayo de 2026. Se trata, de hecho, del primer proyecto en Vaca Muerta de este tipo aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), dirigido tanto a pequeños como a grandes inversores.

La rentabilidad estimada se ubica entre el 8% y el 12% anual en dólares, actualmente en 10,88%, por encima del promedio del mercado residencial tradicional. “Es más del doble de lo que te da un departamento en Buenos Aires”, explica Lucas Salvatore, director del Grupo Salvatore, IDERO y Real Steel. Y añade: “Se puede invertir muy fácilmente ingresando a nuestra plataforma desde el celular. Y además, la renta es inmediata: si invertís hoy, a los 30 días ya estás cobrando, porque se trata de departamentos cien por ciento construidos y alquilados, con contratos en dólares a largo plazo con multinacionales de servicios petroleros”.

“Algo que me entusiasma mucho de esta iniciativa –concluye Salvatore– es que acerca a todo tipo de inversores la posibilidad de invertir en un activo real que está asociado al negocio de la energía y la exportación que sin duda va a crecer”.

Lucas Salvatore, director del Grupo Salvatore, IDERO y Real Steel, durante la presentación de Espacio Añelo.

Renta en dólares, con una ocupación actual del 100%

El fideicomiso invertirá en 20 departamentos de 52 metros cuadrados, ubicados en el Edificio 2 del complejo “Espacio Añelo”, destinados al alquiler temporario para empresas multinacionales petroleras. Las unidades ya están 100% construidas, equipadas y todas alquiladas con contrato en firme a largo plazo.

Las ganancias del inversor se generan principalmente de los alquileres, con renta mensual en dólares, así como por la eventual venta de los departamentos una vez que finalice el plazo del fideicomiso. Cada unidad genera ingresos estimados de USD 2.400 mensuales en un mercado con niveles de ocupación cercanos al 100%, impulsado por la actividad energética con proyecciones de crecimiento exponencial.

Inversión desde USD 1.000 con liquidez

La inversión se realiza de forma transparente y segura, con un ticket mínimo de USD 1.000 en la colocación primaria. Los Certificados de Participación (CP) podrán tokenizarse, lo que quiere decir que pueden ser representados digitalmente según lo previsto por la CNV. El fideicomiso financiero inmobiliario “Espacio Añelo” es el segundo proyecto tokenizado con oferta pública del país, y el primero de Vaca Muerta.

Además, los CP pueden operarse a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y los mecanismos habituales del mercado de capitales. Los certificados podrán negociarse en el mercado secundario en BYMA y A3 Mercados desde montos mínimos, lo que aporta flexibilidad para los inversores. A su vez, el fideicomiso contará con un fondo de liquidez equivalente al 3% de la colocación, destinado a brindar liquidez a aquellos inversores que quieran vender su CP en el mercado secundario.

“Desde IDERO desarrollamos, construimos y operamos en Añelo desde hace más de cinco años –señala Salvatore–. Hoy tenemos 340 plazas en operación con 100% de ocupación y tenemos proyectado construir más de 30 edificios que sumarán 3.000 plazas hacia 2032”.

Desarrollo sustentable con respaldo integral

El complejo Espacio Añelo se sitúa dentro del Barrio Hotelero, la zona específicamente destinada por el municipio al alojamiento vinculado a la actividad energética, lo que le brinda acceso directo a los yacimientos y proximidad a los servicios complementarios de la zona. El edificio cuenta con seis pisos, departamentos totalmente equipados y un espacio de cowork con salas de capacitación, salón de usos múltiples, gimnasio y vestuario.

Tiene un perímetro cerrado, cocheras individuales, ingreso para transfer con rotonda interna de giro, seguridad 24 horas con doble guardia permanente, circuito cerrado de cámaras, sector de maestranza, sector de mantenimiento, cloacas, energía eléctrica, doble perforación de agua, parquización y mobiliario urbano.

Se trata del primer y único complejo de Vaca Muerta con certificación internacional EDGE, del Banco Mundial, por su construcción sustentable, gracias a un promedio de 30% de ahorro de energía, 33% de ahorro de agua y 77% de reducción de la huella de carbono de materiales.

Además del respaldo de IDERO, el fideicomiso cuenta con una estructura integrada por actores especializados del mercado de capitales. La administración fiduciaria está a cargo de CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A., entidad regulada con experiencia en el sector inmobiliario, mientras que ARG Capital S.A. actúa como organizador, empresa registrada como Agente Productor ante la Comisión Nacional de Valores.

Conocé más sobre el proyecto y las posibilidades de sumarte al boom de Vaca Muerta en www.iderovacamuerta.com

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