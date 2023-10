escuchar

1. Profecía autocumplida. En 1989, el entonces diputado Guido Di Tella –que luego sería canciller de Carlos Menem– decía que llegaría un dólar “recontra alto”. Fue una de las frases más resonantes que contextualizaban la previa de la crisis cambiaria posterior. A esto se sumaba el “salariazo” que proponía quien sería presidente, en el contexto de un preacuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En junio de 2019, el actual presidente Alberto Fernández consideró que el dólar a $44 estaba subvaluado; cuando en agosto llegó a $60, se lo consideraba un dólar que “ya razonable”. Un nuevo capítulo de esta historia se abre con los referentes de La Libertad Avanza, que sentencian que el peso “es excremento” y que renovar un plazo fijo sería un error. A quien tenga dudas: el rol de las expectativas es central en la economía.

2. Culpas. La reciente escapada del dólar, ¿es culpa entonces de La Libertad Avanza? Claramente, no. Desde comienzos de 2021 el Gobierno hizo todo para que la macroeconomía esté como está. La Argentina tenía pocas herramientas para atravesar la pandemia, pero seguir subiendo el déficit, vía un aumento del gasto público en medio de una sequía no podía salir bien. Tampoco podía esperarse que no tuviera impacto aumentar el déficit antes de las elecciones de este año, mientras se atrasaba el tipo de cambio oficial con reservas negativas. Las expectativas jugaron un rol antes, por un desmanejo permanente de la economía, que ante cualquier chispa podía encenderse: más trabas a las importaciones, más déficit y una creciente brecha cambiaria. Un combo completo.

3. Perú. En 2021, año de elecciones en Perú, el presidente del Banco Central enfrentó una gran corrida cambiaria, que lo llevó a intervenir en el mercado como no lo había hecho desde 2014. El candidato a presidente Pedro Castillo sembraba dudas sobre el cuidado de los ahorros y eso llevó a una gran corrida cambiaria: el dólar pasó de 3,6 a 4,1 soles rápidamente y el Banco Central intervino con más de US$17.000 millones para estabilizar y demostrar que el dinero estaba disponible. Lo consiguió: la macroeconomía y el Banco Central confiable pudieron más que las dudas y la economía continuó creciendo.

4. Dolarización. El prestigioso economista argentino Iván Werning publicó con otros colegas un paper sobre este tema. Cuando uno de los principales candidatos habla de dolarización en un contexto de escasez de divisas por parte del Banco Central, indefectiblemente va a haber un salto del tipo de cambio, con un consecuente salto de la inflación. La inflación alta resulta necesaria para licuar todos los pesos y para que los saldos reales se equiparen a la cantidad de dólares disponible. A menor cantidad de dólares y mayores chances de dolarizar, el salto cambiario es mayor. El tipo de cambio de $350 actual es 40% mayor, en términos reales, al de la convertibilidad, y el tipo de cambio de $1000 es 27% más alto que el de la salida de la convertibilidad (cuando se fue de 1 a 4 pesos). Es decir, en un contexto de plan de estabilización con confianza, este tipo de cambio es muy alto. En un contexto de desconfianza y dolarización, probablemente sea muy bajo.

5. Hacia adelante. Una realidad de inflación elevada, falta de reservas, importaciones trabadas y múltiples tipos de cambio indica que algo tiene que modificarse. Adentrarse en una inflación alta solo traerá más complicaciones a los sectores que no se puedan proteger. No hemos experimentado procesos de nominalidad tan alta partiendo de indicadores sociales tan graves. En 1974, antes del “Rodrigazo” la pobreza rozaba el 6% y saltó luego al 31%. En 1989, antes de la hiperinflación, la pobreza era del 25% y saltó al 47%. Hoy, el 40% de la población es pobre y el futuro, incierto. La situación es estrictamente delicada y cada cambio en las expectativas juega un rol central.