Por qué no hay GNC en la Argentina hoy

Escuchar

Las estaciones de servicio no están brindando GNC (Gas Natural Comprimido) y muchos se preguntan por qué se suspendió la provisión de este combustible, una alternativa más barata que la nafta. El abastecimiento se normalizaría “entrada la noche” de este miércoles 29 de mayo, según indicaron desde el Gobierno.

Ya en la noche del martes 28, las estaciones de servicio recibieron notificaciones de la empresa Ecogas para suspender la provisión de GNC. Esto alcanzó a las dos formas de comprar este combustible que tienen las empresas surtidoras, tanto aquella que es pasible de ser interrumpida por el proveedor sin notificación como a la que se denomina de base firme, donde contractualmente se especifica que, a cambio de pagar por el gas un precio mayor, las estaciones deben contar con un suministro constante del combustible.

El Gobierno sostiene que "entrada la noche" de este miércoles 29 se recompondrá el servicio de GNC Matías Adhemar

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Olivero, dio precisiones sobre la situación: “Hasta hoy las estaciones de servicio que tenían contratado gas firme, en el promedio de su venta diaria para los días de frío no tenían problemas. Sí la estación de servicio que no había contratado ese gas. Pero aproximadamente a la 1 de la madrugada se recibió una comunicación restringiendo el GNC en forma total, incluso para las estaciones que tienen firme. O sea que en este momento tenemos una conmoción tremenda de consultas porque lamentablemente hoy van a cerrar todas las estaciones“, reveló en Radio con vos sobre la notificación que recibieron de parte de la distribuidora Ecogas.

Consultado esta mañana sobre el faltante de GNC, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el suministro “se recompondrá “entrada la noche” de este miércoles 29, algo que adjudicó a la llegada de un buque cargado del combustible proveniente de Brasil: “Llegó al país el buque de la empresa brasilera Petrobras. Se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio funcionará normalmente desde esta noche”.

Si bien desde el Gobierno sostienen que el suministro se recompondrá este mismo martes, Olivero tuvo otro diagnóstico, aun con la noticia de la llegada de Petrobras: “Creo que son dos días, por lo menos, 48 o 72 horas hasta que se normalice. No hay forma de resolverlo aunque hoy llegaran uno, dos o tres barcos. Hay que esperar que los barcos regasifiquen el GNL que traen y lo inyecten a los gasoductos, y eso demora unos días”.

Por qué no hay GNC en la Argentina

Las explicaciones al problema del GNC en la Argentina agrupan varios factores, uno de los cuales es la crudeza del actual otoño, con temperaturas por debajo del promedio para esta época del año. Esto derivó en que el consumo de gas residencial aumentara sin escalas de 45 millones de metros cúbicos por día (m3/d) a 70 millones.

en la agrupan varios factores, uno de los cuales es la crudeza del actual otoño, con temperaturas por debajo del promedio para esta época del año. Esto derivó en que el consumo de residencial aumentara sin escalas de 45 millones de metros cúbicos por día (m3/d) a 70 millones. Para esta altura del año, el gasoducto Néstor Kirchner debería estar transportando 22 millones de m3/d de producción nacional, en vez de los 11 millones con los que opera actualmente. A la obra le faltaba la instalación de las tres plantas compresoras que permiten comprimir el gas para duplicar la capacidad de transporte. Si bien el gasoducto no estaba completa cuando asumió el nuevo gobierno, en diciembre pasado, personas provenientes del sector apuntan a la falta de inversión en infraestructura pública que estaba planificada para este año. El mismo Gobierno también señala que “si el gobierno anterior no hubiera demorado los pagos a los contratistas y la importación de equipamientos de las plantas compresoras Tratayén, Salliqueló y Mercedes, hoy tendríamos capacidad para inyectar 10 millones de m3/d más desde Vaca Muerta”. Sin embargo, las empresas constructoras señalan que advirtieron sobre esta situación en diciembre pasado, pero el Gobierno priorizó cuidar el superávit fiscal y frenar la obra pública.

Qué dijeron desde la Cámara Argentina de GNC sobre el faltante

Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido, incluyó este factor en lo que llamó una “tormenta perfecta”: “Por parte de Neuquén, las plantas de Saliqueló y Tratayén, que son compresoras de gas, no están funcionando, por lo que a Bahía Blanca le está llegando el 50% del suministro. Por otra parte, Bolivia cortó el contrato con la Argentina y no nos está pasando gas. A la vez no se hizo esta obra de dos meses que es la reversión del gasoducto del Norte y los barcos que iban a traer el gas sobrante de Brasil, por una mala gestión estratégica del gobierno actual, no llegaron a tiempo” dijo en Radio Con Vos.

El representante del sector aseguró que se trata de una situación inédita en su magnitud: “Desde 1984 el GNC fue creado como una política de estado con la llegada de la democracia y hasta el día de hoy nunca faltó GNC. Parcialmente en muchos casos, por estacioneros que compran el GNC en una modalidad llamada interrumpible”, pero nunca de manera total, como ocurre hoy, algo que el Gobierno asegura terminará en la noche de este mismo miércoles.

LA NACION

Temas AgendaCombustible