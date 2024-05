En medio de la crisis del gas, el Gobierno dice que “entrada la noche” se solucionará el desabastecimiento

Escuchar

En medio de la crisis del gas, el Gobierno dijo este miércoles que “entrada la noche” se solucionará el desabastecimiento. Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Fue gracias a un buque de Petrobras que arribó por la mañana.

“Llegó al país el buque de la empresa brasilera Petrobras. Se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio funcionará normalmente desde esta noche”, indicó el portavoz de Javier Milei.

En ese marco, Adorni dijo que se demoró la descarga del material del buque porque “hubo un problema con la carta de crédito”, pero que ya fue solucionado. “Estamos en el invierno más crudo en los últimos 44 años y la demanda de consumo se incrementó cerca de un 55 por ciento y pasó de 44 millones de metros cúbicos a cerca de 70. Eso hace que efectivamente tengas problemas en esta distribución. No hubiera ocurrido si el viernes la carta de crédito hubiese proseguido como corresponde”, agregó el vocero.

Tras ello, sostuvo: “Entendemos que estamos haciendo todos los esfuerzos para que no haya crisis y así lo deseamos, y así va a suceder. Es un invierno (sic) atípico con récord de frío en estas épocas, que no sucedía desde 1980. Detrás de este barco hay otra decena que van a colaborar con que no haya faltante de gas de ahora en adelante. Entendemos que para hoy a la noche, veremos con precisión cuándo, esto va a estar regularizado en todas las direcciones en donde hoy no hay suministro”.

Más de 300 industrias y estaciones GNC se encuentran sin gas. Archivo

El sistema de gas había entrado anoche en emergencia por el corte total de suministro a más de 300 industrias y a cientos de estaciones de servicio de GNC en todo el país. Un comité de emergencia formado por representantes del Gobierno y de las empresas se había reunido anoche a las 22 para asegurar que el consumo residencial no quede afectado.

Con respecto a las razones del desabastecimiento, tal como publicó LA NACION, este otoño transita atípicas bajas temperatura. Esto derivó en que el consumo de gas residencial aumente sin escalas de 45 millones de metros cúbicos por día (m3/d) a 70 millones. A eso se le sumó una administración libertaria que transita sus primeros meses de gestión y que todavía no había terminado de hacer un diagnóstico de la situación heredada.

Las empresas constructoras señalaron que advirtieron sobre esta situación en diciembre pasado, pero el Gobierno priorizó cuidar el superávit fiscal y frenar la obra pública. Esta mañana, el vicepresidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Olivero, confirmó que se espera que todas las estaciones de servicio que proveen GNC cierren por el día de hoy.

La conferencia de Adorni

En otro tramo de su presentación, el vocero presidencial se refirió al juicio que atraviesa la Argentina por la estatización de YPF, ya que buscan determinar si se pueden embargar activos de la petrolera y del Banco Central. En ese contexto, Adorni marcó: “No interferimos en el proceso judicial. Es parte de la estrategia no hacer declaraciones que puedan interferir y somos respetuosos. Cuando haya alguna definición concreta de la Justicia lo diremos. Estamos a la espera de definiciones”.

Asimismo, con respecto a las designaciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tras las salidas de Nicolás Posse como jefe de Gabinete y del interventor de ese organismo, el vocero de la administración libertaria adelantó que habrá nuevas definiciones “cuando vuelva el Presidente” de su viaje por Estados Unidos. “Capaz lo anuncie yo, capaz el flamante jefe de Gabinete [Guillermo] Francos, va a haber una reestructuración, que parte ya la anunció Francos al marcar que va a pasar a depender de presidencia de la Nación, como entendemos que tiene que ser. Va a iniciarse por ese lado la reestructuración”.

Sobre las versiones que indican que el ahora exjefe de Gabinete hacía uso de la AFI para espiar a miembros del Gobierno, el portavoz sostuvo: “Entiendo que es por versiones de empleados de Casa Rosada. Si alguien sintió que eso fue así, que vaya y lo denuncie y que la Justicia investigue. No nos consta que haya pasado. No sé por qué insisten con eso, eso no fue así. Si alguien se sintió escuchado, espiado o perseguido, esperamos la denuncia en la Justicia y que se avance sobre eso”.

Nicolás Posse, exjefe de Gabinete. Fabián Marelli

Al ser consultado por el conflicto entre el Gobierno y las prepagas por el sistema de devolución de dinero a los clientes tras los aumentos en los primeros meses del año, Adorni indicó: “Obviamente que se aceptó el pedido del Gobierno de devolver no sólo lo que se cobró de más, sino de reincorporar a aquellos que se dieron de baja porque les aumentó la cuota. Cuando uno se quiere adherir es engorroso, así que eso las empresas lo aceptaron. Sobre el resto no hay definiciones, pero creemos que se va a llegar a un buen puerto y va a ser satisfactorio para ambas partes”.

El funcionario también anunció que llegó el portaaviones nuclear USS George Washington para realizar ejercicios junto a la Marina Argentina. “Esto es parte de la valoración de las fuerzas que está llevando adelante la administración de Milei”, expresó.

Por último, habló sobre los alimentos a comedores y la política alimentaria que lleva adelante el Gobierno, en medio de las denuncias por extorsión. “No va a haber cambios, no debería cuando la política es clara, que es terminar con el esquema de irregularidades en el reparto de alimentos y en comedores inexistentes”, dijo. “La política sobre eso es inalterable porque es en lo que creemos. Nadie en su sano juicio puede creer que estamos en contra de alimentar a los que más tienen y hemos actuado en consecuencia. Entendemos quiénes son los más vulnerables y que necesitan mayor asistencia. Eliminar intermediarios y frenar asistencia a comedores inexistentes es inalterable, la Justicia determinará y actuaremos en consecuencia. Siempre dentro de la ley”, cerró.

