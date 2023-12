escuchar

En días en que la atención está puesta en las medidas del Gobierno que apuntan a la liberación de precios, los supermercados anunciaron, a través de un comunicado firmado por Ricardo Zorzón, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), y Víctor Palpacelli, presidente de Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que implementarán descuentos en productos de la canasta básica durante 60 días, a partir de mañana, a través del programa que se denominará Precios diferenciados.

La iniciativa, según lo informado, surgió a partir de las reuniones que llevaron a cabo Pablo Lavigne, secretario de Comercio, junto con Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

A través de este acuerdo, la Red Súper Argentinos, que se encuentra en todo el país, propone aplicar descuentos del 20% en alimentos —productos como azúcar, yerba, fideos, harina, aceite y más—, cuidado personal y limpieza del hogar —papel higiénico, jabón de tocador, lavandina, detergente— y bebidas e infusiones —como té y gaseosas—, aunque las especificaciones al respecto son escasas.

El nuevo control de precios estaría enfocado en mantener el gap favorable a los consumidores Ricardo Pristupluk - La Nacion

“De esta forma, los supermercadistas argentinos reafirman su permanente compromiso con el país y el consecuente apoyo a la actual gestión, ofreciendo productos de primera necesidad a precios muy convenientes para sus clientes”, detalla el comunicado.

“En esta nueva etapa, sin controles de precios, congelamientos y otras formas de intervención del Estado, los empresarios contribuyen, de manera voluntaria y transitoria, para que el flagelo inflacionario afecte en menor medida a la capacidad adquisitiva de los consumidores”, concluye el documento.

Las dudas son, sin embargo, varias: qué marcas, cadenas de supermercados o métodos de pago se utilizarán, entre otras cuestiones. El comunicado es escueto, y desde CAS comentaron a LA NACION que todavía no está detallado el listado final: “ Las marcas las elije cada supermercado, el listado es genérico ”, sostuvieron.

Al no haber especificaciones al respecto, todavía no se sabe sobre qué precios se aplicarían los descuentos, solo que serían productos referenciados genéricamente (por rubro), y disponibles en bocas de expendio que tampoco fueron detalladas. Por esto, su impacto real y futuro no puede ser estimado.

“Como es voluntario, cada super tiene que dar su consentimiento”, agregaron fuentes de la Cámara respecto de dónde podrán encontrarse los descuentos. Además, detallaron que no habría, en principio, limitaciones por medios de pago, por lo que los beneficios podrían ser aplicados a operaciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y otras billeteras.

Otras cadenas que no participaron en la confección del comunicado comentaron que, por otro lado, se está haciendo un esfuerzo por mantener el gap de precios favorables a los consumidores, lo que incluye negociar las nuevas listas que están llegando actualmente, luego de los aumentos de las últimas semanas.

Además, continuaron explicando fuera de CAS y FASA, las acciones sobre los grupos de productos se sumarían, también, a promociones en las grandes cadenas, con la intención de mantener en ellas los mejores precios,

LA NACION