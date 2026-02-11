¿Premiará con tasa? El Gobierno testea al mercado y enfrenta vencimientos por $8 billones

El Tesoro enfrentará hoy por la tarde la primera licitación de deuda de febrero, por un monto estimado de $8 billones. En un contexto de dólar a la baja, y luego de que ayer se conociera que la inflación volvió a acelerarse en enero y que marcó un 2,9% mensual, la mirada de los inversores estará puesta en las tasas de interés que saldrá a ofrecer el Gobierno.

Originalmente, los vencimientos que enfrentaba el equipo de Finanzas ascendían a los $9,6 billones y contemplaba tanto tenencias privadas como públicas. Sin embargo, el Banco Central (BCRA) hizo un canje esta semana y reemplazó sus Boncap de febrero (T13F6) por títulos de mayor duración. Aunque no trascendió el monto de la operación, se estima que los vencimientos de hoy suman unos $8 billones en manos de privados, según diferentes fuentes del mercado.

“Será clave monitorear el nivel de rollover (refinanciamiento) que decida convalidar el Tesoro y, en consecuencia, si opta por dejar o sacar pesos del sistema. Esto permitirá evaluar si busca prolongar el escenario de liquidez más holgada, que contribuyó a la compresión de rendimientos observada la semana pasada, o si, por el contrario, apunta a poner un freno a esta dinámica. Desde nuestra óptica, luce razonable esperar un rollover cercano al 100% que mantenga el equilibrio logrado en el tipo de cambio", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Para tentar a los inversores, el Tesoro desplegó sobre la mesa un amplio menú de instrumentos que busca cubrir todos los perfiles de riesgo. La oferta incluye activos con tasa fija en pesos, con reaperturas de la Letras Capitalizables (Lecap) con vencimiento al 17 de abril (S17A6), al 31 de julio (S31L6) y al 30 de noviembre (S30N6), además de un Boncap a enero de 2027 (T15E7).

Este miércoles el Tesoro enfrentará vencimientos de deuda por $8 billones LUIS ROBAYO - AFP

También se reabren las opciones ajustadas por inflación (Boncer) con plazos que van a junio de 2026 (TZX26), diciembre de este año (TZXD6), junio de 2027 (TZX27) y junio de 2028 (TZX28). El menú se completa con la reapertura del dollar linked (ajusta por el tipo de cambio oficial), con vencimiento en abril de 2026 (D30A6), el título a tasa variable la Letam con vencimiento en agosto de 2026 (M31G6) y una nueva emisión de Tamar con vencimiento en febrero de 2027 (M26F7).

“Teniendo en cuenta el acotado excedente de liquidez del sistema (pesos absorbidos por el BCRA alcanzan solo $0,3 billones al jueves pasado), y con el Tesoro con depósitos en pesos por $4,3 billones, hay fundamentos para pensar que el mercado pedirá más ‘premio’ en términos de tasa, a pesar de la apreciación del peso en las últimas ruedas”, consideró Alan Versalli, analista de Research de Cocos.

Aunque las tasas de interés de corto plazo comprimieron a la baja en las últimas semanas, ayer la inflación de enero marcó un 2,9% mensual, por encima del 2,5% que figuraba en en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). Esto podría inclinar a los inversores a demandar títulos que ajusten por inflación.

De acuerdo con Max Capital, el Tesoro no cuenta con depósitos en pesos suficientes en el Central para cubrir todos los vencimientos, ya que al viernes 6 de febrero tenía $3,2 billones y US$446 millones. “Nuevamente necesitará asegurar un alto rollover. Las tasas deberán ubicarse por encima de los niveles actuales de mercado, poniendo fin a la baja observada desde la liquidación de la última licitación, particularmente en el tramo corto, como ha sido el patrón en las últimas colocaciones", cerraron.