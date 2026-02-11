Economía promovió ante operadores la ley para que salgan dólares del colchón

Apenas un día después de haberse publicado el decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal -que pone en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y busca estimular que entren en circulación los dólares que los argentinos tienen “en el colchón”- el Ministerio de Economía armó una reunión explicativa con referentes del mercado local de capitales para explicar la iniciativa y promoverla.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de esta cartera y al que fueron invitados sólo algunos actores del mercado local de capitales, fue encabezado por el Luis Caputo, que venía ayer de instar a los argentinos a “llevar sus ahorros al banco”, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, lo que da cuenta de la importancia que la cúpula del equipo económico le da a esta nueva ley.

Los funcionarios plantearon allí que consideraban esta iniciativa “clave” para un desarrollo del mercado local de capitales y estuvieron abiertos a todo tipo de preguntas respecto de los alcances prácticos de la ley. Además, se mostraron proclives a recibir sugerencias para que avance, además de pedir la colaboración a los asistentes para su mejor difusión entre posibles inversores que podrían estar interesados en adherir a la iniciativa.

Recién salimos de una muy buena reunión en el MECON donde se habló fundamentalmente sobre la implementación de la ley de inocencia fiscal y la importancia de su impacto positivo en el mercado de capitales argentino!



Vamos a tener un año impresionante !!! — Ariel Sbdar (@arielsbdar) February 10, 2026

“Fue una muy buena reunión donde se habló fundamentalmente sobre la implementación de la ley de inocencia fiscal y la importancia de su impacto positivo en el mercado de capitales argentino”, comentó al dar cuenta de ella por la red X Ariel Sbdar, de Cocos Capital, quien -entusiasmado con la inciativa- pronosticó incluso “un año impresionante”.

“Fue excelente, en especial porque hubo mucho intercambio sobre cómo lograr un mercado de capitales mas profundo y robusto”, coincidió en describir a LA NACION el titular de un grupo financiero que fue ganando protagonismo en los últimos años, aunque tras solicitar anonimato.

Según las proyecciones que manejan en el Gobierno, existirían unos US$170.000 millones “debajo del colchón”. “Si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, o la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”, había dicho meses atrás el ministro, que ayer les recordó a quienes tengan este tipo de ahorros fuera del sistema que ingresándolos “además, cobrarían un interés por sus dólares: todo beneficio!”.

Seguidamente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero hizo saber que los intereses que generen los depósitos en dólares que ingresen en el “blanqueo para el colchón” estarán exentos de retenciones, lo que no hace más que confirmar la importancia estratégica que en el Gobierno le asignan a esta iniciativa.

La reunión había despertado todo tipo de especulaciones en el mercado ya que fue convocada luego de que Caputo diera cuenta por la red X de un almuerzo que había compartido con Bausili y el presidente Javier Milei, posteando una foto en la que apareció sonriente. Allí se lo volvió a ver al mandatario además enfundado en un mameluco de la petrolera estatal YPF, pese a la jornada calurosa. “¡Habrá Novedades!“, fue el escueto mensaje, lo que dio a pie a las versiones.