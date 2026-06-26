Premio LA NACION-GALICIA : un reconocimiento a las pymes que crean impacto en la economía y en las comunidades
El próximo 15 de julio se premiará a las pymes que se destacaron en cuatro categorías: Crecimiento exponencial, Excelencia productiva, Expansión global y Transformación comercial
- 5 minutos de lectura'
La Asamblea General de las Naciones Unidas estima que para el año 2030 se necesitarán 600 millones de empleos para absorber la creciente fuerza laboral mundial.
Por eso, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se convierte en una prioridad para los gobiernos, ya que, en los mercados emergentes, son las responsables de generar siete de cada diez trabajos formales, además de ser una fuente esencial de ingresos y desarrollo local, creando comunidades más sólidas, equitativas y sostenibles.
Ante los retos globales de la actualidad –conflictos geopolíticos, el cambio climático, las transformaciones digitales–, las pymes enfrentan aún mayores desafíos, desde el acceso a financiamientos hasta los marcos regulatorios que, muchas veces, impiden su formalización.
En este escenario resulta fundamental garantizar su subsistencia y destacar su rol clave en el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible.
Para visibilizar estas problemáticas, abrir el debate y poner en marcha las condiciones necesarias para que puedan prosperar, el 6 de abril de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas –gracias a una propuesta liderada por la Misión Permanente de Argentina– designó el 27 de junio como el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas con el fin de “crear conciencia sobre las enormes contribuciones de las MIPYMES al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”.
El lema mundial para las celebraciones de 2026 es “La futura generación de las PYMES”, con foco en el emprendimiento humano y el rol de estas empresas en una economía impulsada por la inteligencia artificial. Según datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa (ICSB), las pymes representan más del 90% de las empresas del mundo y generan entre el 60% y el 70% del empleo global.
“A medida que la inteligencia artificial transforma la manera en la que estas operan, se financian y compiten, la pregunta que definirá la próxima década no es si la tecnología llegará, sino a quién beneficiará”, advierte la organización.
La respuesta a este interrogante es el emprendimiento centrado en las personas, basado en la empatía, el desarrollo y el empoderamiento; un marco a través del cual la futura generación de pymes –donde se incluyen directoras ejecutivas, jóvenes innovadores y emprendedores emergentes de todas las regiones– puede liderar la economía impulsada por la IA, en lugar de ser desplazada por ella.
Empresas que inspiran
Las pymes representan el 98% de las empresas de nuestro país y sostienen más de la mitad del empleo formal. El 70% de lo que producen se destina al mercado interno, constituyéndose en verdaderos motores de nuestra economía. Su resiliencia es un ejemplo a seguir y su compromiso debe ser reconocido. Por ello, el Premio LA NACION-GALICIA a la Pequeña y Mediana Empresa celebra una nueva edición para subrayar este empuje y recompensar a aquellas pymes que se destacaron durante 2026 en cuatro categorías distintivas: Transformación comercial, Excelencia productiva, Crecimiento exponencial y Expansión global.
Bajo el lema ‘Un reconocimiento para las pymes que marcan la diferencia’, en este nuevo capítulo no solo se busca distinguir a lo mejor del sector, sino “llamar a la acción” e impulsar los sueños de otros emprendedores dispuestos a abrazar el cambio y a forjar un futuro empresarial innovador, inclusivo y sostenible.
La entrega de los galardones se llevará a cabo el próximo 15 de julio, y a continuación les presentamos a los ternados de este año:
Crecimiento exponencial: premia a las organizaciones que apuestan a la expansión, ya sea a través de la diversificación de productos o de modelos como las franquicias o el e-commerce, desarrollando negocios sostenibles y escalables y nuevos canales de comercialización.
- DON CARMELO
- GOODENERGY SRL
- KR DEVICES
Excelencia productiva: una categoría que reconoce a las pymes con foco en la eficiencia y en la optimización de sus procesos productivos, apostando a la calidad en un mundo de negocios cada vez más dinámico.
- APOLO BALINES
- IRAOLA Y CIA SA
- NAALOO
Expansión global: destinado a aquellas empresas o entidades que apostaron al mundo y han logrado expandir significativamente su presencia y operaciones a nivel internacional, estableciendo conexiones efectivas y sostenibles que trascienden fronteras.
- JANUS AUTOMATION
- LAAPSA
- OXAVITA SRL
Transformación comercial: dedicada a premiar a aquellas empresas que buscan diferenciarse de su competencia, a través de la innovación y el desarrollo de modelos de negocios alineados con las últimas tendencias.
- AVANCARGO
- HALITUS
- ZAPIENS
Entre los ganadores de las diferentes ternas también se elegirá el premio de Oro.
El jurado de esta nueva edición estará conformado por un conjunto de notables que también tendrá a su cargo la curaduría de cada uno de los postulantes: José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Santiago García del Río, Gerente de Negocios y Pymes de Galicia; Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita del Centro de Entrepreneurship y Profesora de Entrepreneurship en Programas Master del IAE Business School; Guillermo Oliveto, CEO de Consultora W y Almatrends LAB, y Martín Castelli, Presidente de Blue Star Group (Todomoda, Isadora).
- 1
“Un verdadero equipo”: Nicolás Pino oficializó su fórmula para las elecciones de septiembre en la Rural
- 2
Privatización de Intercargo: no hubo propuestas para comprarla y el Gobierno evaluará alternativas para la compañía
- 3
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 25 de junio
- 4
Economía del conocimiento: las exportaciones superaron por primera vez los US$10.000 millones