Premio VISA-LA NACION a la innovación: falta poco para conocer a los ganadores de 2026

Marina Lett Brown (VISA), José del Rio, Martina Rua, Andrés Hatum y Nicolás Pimentel en la reunión de jurados.

“El principal mensaje en esta edición es generar un espacio que dé reconocimiento y visibilidad a todos esos argentinos que tienen talento, que tienen creatividad, pero que son reflejo de una sociedad que posee esas capacidades”, asegura Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur y uno de los jurados del Premio VISA-LA NACION a la innovación, que este año celebra su sexto capítulo distinguiendo a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro.

“También es un espacio para invitar a otros a que se animen a ir por sus ideas y a generar ese impacto positivo que todos, las distintas organizaciones privadas, sociales y líderes, tienen en la sociedad”, remarca la CEO sobre el verdadero propósito de este reconocimiento que no solo busca premiar el trabajo de los innovadores argentinos, sino inspirar a otros a correrse de su zona de confort y dar el gran salto.

Pero, ¿de qué otras maneras se puede seguir impulsando y acompañando la cultura innovadora en la Argentina? “Creo que hay dos pilares fundamentales en los cuales trabajar. Primero, a nivel individual, nosotros como líderes tenemos la obligación de generar espacios donde la gente se sienta cómoda para pensar diferente, para expresar una opinión, para poder animarse a estos procesos de creatividad que requiere la innovación. Y segundo, como sociedad, creo que a los distintos sectores nos toca trabajar juntos, para generar esos espacios de colaboración que se requieren; y también seguir, como sociedad, promoviendo la educación y la adopción de nuevas tecnologías que son parte de los procesos de innovación”, concluye Gabriela.

Reunión de los jurados Premio VISA - LA NACION a la Innovación.

En este exhaustivo proceso de selección, Renaudo estuvo acompañada por José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella; y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC.

Este destacado grupo de especialistas tuvo la tarea de repasar el trabajo de las empresas nominadas –un número de postulantes que superó el del año pasado– y designar a los ganadores en cinco categorías distintivas: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio. Además, se sumaron cinco reconocimientos especiales: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.

La reunión de jurados, llevada a cabo a mediados del mes de septiembre, también contó con la presencia de Marina Lett Brown, VP de Estrategia de Visa para Cono Sur, en representación de Renaudo.

En cuanto a qué aspectos les llamó más la atención entre los casos postulados de esta edición, Pimentel destaca como diferencial: “Hay muchas categorías entre los premiados, muy distintas. Lo que más veo, comparado con otros años, es lo ecléctico. Todos muy atentos a cómo está cambiando el consumidor; y cuando ves estos emprendimientos, ves una búsqueda constante de seguir innovando y tratar de generar valor desde nuevas formas a todas estas personas”.

Nicolás Pimentel, jurado del Premio VISA - LA NACION a la Innovación. Fabian Malavolta

Para Martina Rua, la energía y las finanzas son dos de los sectores donde más se viene consolidando la innovación argentina como un verdadero referente. “Creo que va a ser el primer año de muchos; preguntándose cómo aportamos valor en una era totalmente distinta”, pronostica la periodista y agrega: “En la Argentina se innova no desde la abundancia, sino desde la escasez. Y ahí el empresario argentino sabe realmente cómo hacer las cosas”.

Martina Rua, jurado del Premio VISA - LA NACION a la Innovación. Fabian Malavolta

La inteligencia artificial en el centro de la escena

“El impacto de la IA atraviesa todas las áreas, todas las compañías, sin importar el tamaño. Hay un uso de inteligencia artificial inteligente para poder ser más eficientes, más productivos o generar nuevas ideas para poder solucionar los problemas de las empresas y los problemas de la sociedad también”, suma Andrés Hatum sobre la influencia y la aceleración de estas herramientas tecnológicas que pudieron observar entre los postulantes de esta edición.

Reunión del jurado de Premio VISA - LA NACION a la Innovación. Fabian Malavolta

Comienza la cuenta regresiva para conocer a los ganadores de este año. La sexta entrega del Premio VISA-LA NACION a la innovación se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre a las 9.30 hs. y podrá verse en directo por lanacion.com.ar y redes sociales: YouTube Live, Facebook Live y la edición digital. Para más información sobre este evento: premioalainnovacion.com.ar/