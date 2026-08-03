Premio VISA-LA NACION a la innovación: un reconocimiento para aquellos que apelan a la creatividad y generar negocios disruptivos

Gabriela Renaudo, José del Rio y Adolfo Cambiaso en el Premio VISA-LA NACION a la Innovación 2025. FABIAN MALAVOLTA

“Yo siempre soy de mirar para adelante. No trato mucho de mirar para atrás porque son más de 34 años de carrera. Siempre soy un soñador, siempre busco, al otro día, algo nuevo, al otro día mejorar, y siempre voy para adelante. Trato de no mirar mucho para atrás porque son muchas cosas”, destaca Adolfo Cambiaso, deportista y empresario distinguido como Empresario innovador, una nueva mención que sumó el Premio VISA-LA NACION a la innovación en su edición 2025.

Considerado el mejor polista del mundo durante más de tres décadas, Cambiaso lidera el club de polo La Dolfina, y con 51 años sigue compitiendo al máximo nivel. En 2025 volvió a ganar la triple corona, en esta oportunidad, con un equipo que formó junto a su hijo Adolfito y sus sobrinos.

Desde sus campos en Córdoba y San Luis –donde emplea a más de 200 personas–, crió más de 2000 caballos y desarrolló un centro de embriones que impulsó la genética equina argentina a nivel global: “Fue mi mejor idea, y que mi hijo juegue con ellos me da orgullo y es muy motivador”, afirma este pionero en la clonación de caballos y el primero en recibir esta distinción que destaca a esa personalidad reconocida por su talento para crear oportunidades de negocios impensados, apelando a la disrupción y a la creatividad sin temerle a la equivocación.

“Uno no se da cuenta de lo que va logrando. Principalmente, disfruto muchísimo de lo que hago, me encanta, lo comparto mucho con mi familia. A través de todo lo que fui consiguiendo y haciendo con los clones, me fue motivando a estirar mi carrera y poder jugar en lo más alto junto a mis hijos. Creo que lo más importante es hacer lo que a uno le gusta, y eso lo va llevando a pensar cosas nuevas constantemente”, agregó el empresario quien, en 2025, también desembarcó en el negocio del real estate, impulsando proyectos vinculados al polo junto a Eduardo Constantini en Punta del Este.

“Mis mejores ideas se me ocurren tomando un mate en la caballeriza o durmiendo, dos lugares donde encuentro paz y que me inspiran”, asegura el polista, convencido de que la innovación es generar algo distinto, “que logre cambios para bien”. En 2010 arrancó con la clonación de caballos de polo, con los que consiguió ganar los torneos más importantes del mundo. Hoy, entre logro y logro, entendió que lo más importante es disfrutar de la vida en general, vivir el presente, y “navegar el futuro a medida de lo que uno va pasando”.

En 2025, Adolfo Cambiaso inauguró la mención Empresario innovador, uno de los tantos reconocimientos que volverá a hacerse presente en la sexta edición del Premio VISA-LA NACION a la innovación; un espacio para distinguir a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro. El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en premioalainnovacion.com.ar/.

José del Rio, Martina Rua, Andrés Hatum y Gabriela Renaudo, jurados del Premio VISA - LA NACION a la Innovación Fabian Malavolta

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de cinco reconocimientos: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.