Preocupación en las empresas por la negativa del Gobierno a ingresar tecnología china

Después de que el Gobierno estableciera nuevos requisitos de ciberseguridad para los equipos destinados a las redes más sensibles del Estado, que en los hechos podrían dejar afuera a fabricantes chinos como Huawei y ZTE, las principales empresas de telecomunicaciones del país pidieron abrir una instancia de diálogo con las autoridades para revisar las exigencias y evitar que se conviertan en una barrera para las inversiones y la expansión de la conectividad.

El planteo fue canalizado a través de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), que tiene entre sus integrantes a Telecom y Claro, dos de los principales operadores del mercado argentino.

La reacción del sector se produjo luego de que el viernes pasado se publicara en el Boletín Oficial la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que exige a los fabricantes de equipos destinados a las infraestructuras críticas del Estado una certificación de seguridad estadounidense, denominada SCS 9001, a la que empresas como Huawei y ZTE no pueden acceder debido a las restricciones impuestas por Washington.

Aunque la medida alcanza por ahora al sector público, la disposición le encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) evaluar la incorporación de esos requisitos a los procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los operadores privados. De avanzar en esa dirección, las restricciones podrían extenderse a buena parte del mercado de telecomunicaciones.

En ese contexto, la industria solicitó que las nuevas exigencias de seguridad se basen en estándares técnicos internacionales ampliamente reconocidos y aceptados, respeten el principio de neutralidad tecnológica y no generen barreras innecesarias para la inversión, la competencia, la expansión de la conectividad y la competitividad digital del país.

“La industria comparte plenamente el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes, infraestructuras estratégicas para el desarrollo del país. Las redes de telecomunicaciones argentinas cuentan con infraestructura de clase mundial, basada en arquitecturas que integran múltiples proveedores y tecnologías, sujetas a estándares y certificaciones técnicas internacionales reconocidas, así como a procedimientos de homologación y control por parte de las autoridades competentes”, señalaron desde ATVC.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la certificación SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada estadounidense. Según explicaron desde el sector, ese estándar evalúa los procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro de los fabricantes, pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos.

“La protección efectiva de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y la posibilidad de acreditar el cumplimiento mediante estándares internacionales reconocidos”, agregaron.

Por ese motivo, solicitaron al Enacom y a las demás autoridades competentes abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones. El objetivo, señalaron, es garantizar criterios técnicos objetivos, neutralidad tecnológica y condiciones razonables de implementación, con la participación de los operadores responsables de gestionar y proteger las redes.

La preocupación no es menor para las compañías que operan en el país. Fuentes del sector consultadas por LA NACION señalaron que Huawei es un proveedor relevante para toda la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Además, advirtieron que, aunque la disposición está dirigida a las redes del Estado, podría tener consecuencias para los operadores privados: si sus redes no cumplen con los requisitos exigidos, en principio podrían quedar excluidos de determinadas contrataciones públicas.

De todos modos, Telecom y Claro adoptaron una estrategia de diversificación de proveedores según la generación de la red y el segmento de clientes.

Según explicó el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier, Huawei mantiene una presencia importante en las redes de cuarta generación (4G) de Claro y Personal. Sin embargo, ambos operadores diseñaron el núcleo de sus redes de quinta generación (5G) sobre tecnología de Nokia y Ericsson, precisamente para reducir su exposición a las restricciones impulsadas por Estados Unidos contra los fabricantes chinos.

Así, las nuevas exigencias podrían tener efectos sobre la participación de las empresas en contrataciones estatales, mientras que una eventual extensión de los requisitos al sector privado podría condicionar las decisiones de inversión y la elección de proveedores, en un mercado que necesita continuar ampliando sus redes y avanzar en el despliegue de la tecnología 5G.