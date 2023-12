escuchar

Mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, el último de la era de Sergio Massa como ministro de Economía. Según distintas consultoras, podría acercarse al 12%. Sin embargo, producto de la liberación de distintos precios y la corrección que tendría el tipo de cambio oficial, las proyecciones de inflación lucen aún peor para el actual mes de diciembre, con cálculos que parten del 15 o el 20%, según distintas consultoras privadas.

Orlando Ferreres & Asociados informó que, de acuerdo con sus cálculos, el dato preliminar de inflación de diciembre (promedio de la primera semana del mes vs. promedio de las cinco semanas del mes anterior) fue de 10% mensual, mientras que la medición de Alimentos y Bebidas fue del 7,9%.

En cuanto a cómo podría terminar el mes, el director de OJF, Fausto Spotorno, dijo que piensan en un número cercano al 15% y que, si hay medidas como por ejemplo una corrección del tipo de cambio, van a terminar impactando más como arrastre estadístico para enero, cuando la inflación resultará mayor.

En tanto, Juan Luis Bour, economista jefe de la consultora FIEL, señaló que por ahora esperan aumentos fuertes en la segunda y tercera semana de diciembre y alguna revisión en la primera semana (que les dio 5,8%). “El piso para el mes es de 20% y creemos va a estar por allí. Quizás enero y febrero van a repetir ese número. No tenemos elementos para proyectar lo que se dice por allí de 30% o 40% por ahora, pero hoy tendremos alguna pista más. Si la devaluación es fuerte (impacta más en importables), el pass through dependerá de decisiones sobre fisco y monetarias, además de la credibilidad o no que logre el programa”, explicó.

Por su parte, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, sumó que la proyección para todo el mes es muy abierta porque no se sabe qué va a pasar con el tipo de cambio, pero apuntó que la primera quincena de diciembre contra la primera de noviembre da 15%.

Por último, la consultora EcoGo habla de una inflación para diciembre del 23% mensual aunque aclara que el dato es todavía preliminar e incorpora el supuesto de una devaluación con traslado a precios y la liberación de múltiples precios antes regulados.

EcoGo difundió ayer su relevamiento semanal de precios minoristas, según el cual en la primera semana de diciembre, previo a la asunción del presidente Javier Milei, los alimentos mostraron una fuerte aceleración, impulsados en parte por el fin de los acuerdos de precios, pero también por la expectativa de una devaluación.

Así, con un primer registro semanal del 8,2% - el registro más alto que registraron hasta la fecha-, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en diciembre alcanzaría el 28% mensual. Esta estimación considera una proyección de entre el 4% y el 8% semanal para lo que resta del mes, incorporando un salto del tipo de cambio que impactaría sobre los precios. Si además se consideran los alimentos consumidos fuera del hogar (27,8%), la inflación en alimentos alcanzaría el 28%.

