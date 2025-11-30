Presentan el capítulo local de una comunidad vinculada con emprendedores

El mundo del capital de riesgo ligado a emprendedores continúa avanzando en el país. Con el objetivo de consolidar una nueva generación de inversores formados y con visión regional para capitalizar las oportunidades de expansión que avizoran, se constituyó Emerging VC Fellows Argentina, el capítulo local de la comunidad de capital de riesgo homónima nacida en Brasil.

Emerging VC Fellows reúne a más de 500 miembros, 200 fondos y 250 startups de toda la región latinoamericana, en una comunidad que fomenta las relaciones y el conocimiento sobre los temas ligados al capital de riesgo. En la Argentina, la agrupación es liderada por Juan Francisco de Carranza (Alera/Masterdard), Clara Maldonado (Galicia Ventures), Máximo Colantonio Allende (BYMA Ventures) y Blas Camps (Vesta Software Group).

La aparición de una camada de jóvenes ejecutivos que decide formarse antes de invertir es una de las transformaciones más relevantes del ecosistema emprendedor, y la conformación del capítulo local de Emerging VC Fellows refleja ese cambio, destacaron sus integrantes. “En un país con un ecosistema emprendedor vibrante, EVCF aporta institucionalidad y coordinación. La comunidad permite aprender de quienes crearon el sector e impulsar a quienes lo liderarán”, señaló De Carranza, uno de los impulsores de la agrupación en el país junto con Bautista Soto Acebal.

Por su parte, Colantonio Allende señaló que “este tipo de iniciativas nos permite abrirnos al ecosistema emprendedor y generar un intercambio genuino. Más que invertir capital, se trata de construir puentes y evolucionar junto a quienes están transformando la industria”.

El impulso que están tomando los fondos de venture capital ligados a grandes empresas es otro indicador del interés que despierta el mundo emprendedor. Al respecto, Maldonado, de Galicia Ventures, afirmó que “a nivel global, los fondos de corporate venture capital permiten a las grandes empresas acelerar su transformación e incorporar innovación de forma ágil”.

Del lado de los inversores extranjeros, Camps –responsable de identificar oportunidades de inversión para el fondo británico Vesta Software Group- indicó que “cada vez más fondos internacionales ponen el ojo en el país, atraídos no solo por la calidad técnica de los proyectos, sino por algo más difícil de encontrar: visión, resiliencia y una capacidad de ejecución forjada a fuego”.

Los líderes de Emerging VC Fellows Argentina señalaron que a lo largo de este año más de 50 miembros participaron de formación técnica, análisis de operaciones y coinversiones colaborativas. La nueva generación de integrantes del ecosistema de capital de riesgo, destacaron, no pretende “aprender sobre la marcha”, sino que estudia métricas y tendencias y construye redes desde el inicio.