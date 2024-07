Prevén que el dólar podría bajar un poco, pero en un escenario aún incierto

Escuchar

La profundización de la emisión cero que adelantó el sábado el Gobierno podría tener impactos positivos y negativos en los mercados a partir de mañana, cuando se pone en marcha el nuevo esquema monetario y cambiario, según evalúan distintos analistas. Por un lado, podría reducir un poco la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL) –que llegó al 55% el viernes pasado–, pero a costa de una suba del riesgo país, y el consiguiente impacto en bonos y acciones por la menor acumulación de reservas que supone el esquema anunciado para impedir que aumente la cantidad de pesos en circulación.

Sobre el impacto de la medida sobre la apertura de los mercados este lunes, en particular, en la cotización de bonos y acciones, el Gobierno anunció a última hora de hoy que el Tesoro procederá a comprar al Banco Central (BCRA) las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025. Esto fue interpretado por los analistas y operadores como la necesidad de dar una señal de solvencia por parte del Gobierno.

El head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, dijo que no tenía 100% claro cuál va a ser la reacción de los mercados porque la medida tiene bemoles positivos y negativos. “Lo positivo, probablemente vayas a tener una reducción de la brecha, aunque no va a colapsar porque, si el BCRA compra US$50 millones en el mercado oficial de cambios y se queda con US$14 millones y vuelca unos US$36 millones en el contado con liqui, ese volumen no es exagerado. Probablemente vayas a tener una reducción, pero me parece que va a ser más por las expectativas, porque ahora el Banco Central va a tener vía libre para intervenir en el CCL”, explicó.

Del lado negativo, dijo que está el tema de la acumulación de reservas. “Eso se vuelve cuesta arriba porque no habría jornada donde el Central no venda dólares porque, si compra, tiene que vender para absorber y, si vende, vende neto. Así que es una medida que da lugar a una lectura muy fina en cuanto a lo positivo y lo negativo. Me parece que la brecha puede llegar a reducirse un poco y los bonos pueden salir un poco castigados, pero no lo tengo completamente claro porque es bastante ambiguo”, completó.

Por su parte, el director del Centro de Estudios Económicos del Sur, Amilcar Collante, dijo que, si la medida resulta creíble y el Gobierno logra intervenir en la brecha, probablemente se tranquilice algo, aunque hay que ser cautos. “Si tiene que intervenir con los dólares que compra en el mercado oficial, el MULC cierra a las 15 y queda la intervención para la última parte de la jornada, y con eso el Gobierno podría marcar el precio o achicar la brecha en la última parte del día, mientras que en el resto es más alta. Pero, como señal, los dólares cripto que cotizan todo el tiempo no muestran una tendencia a una caída abrupta o desplome”, apuntó, y agregó que, si bien el poder de intervención del Gobierno sobre la brecha sería mayor, la sábana es corta porque el objetivo de reservas se complica y con eso aumenta el riesgo de incobrabilidad de los bonos.

El analista financiero Christian Buteler opinó que las intervenciones tendrían un impacto menor en el dólar. “Cuando te ponés a pensar que el Banco Central es vendedor en el segundo semestre, la verdad es que el impacto de esa venta va a ser marginal. Podría serlo un poco en julio, pero después va a ser marginal”, juzgó.

Con respecto a cómo seguirá la liquidación de divisas del campo, en el sector adelantaban que cualquier baja del CCL afectará el ritmo de ventas de granos a la exportación, dado que ese valor incide en el llamado dólar blend, al que se liquidan las divisas de la agroexportación.

En tanto, Fernando Marull, socio de FMyA, dijo que si se terminan los puts –obligaciones que tiene el Banco Central con los bancos por aproximadamente $19 billones-, como anunció Milei, y aparece esta nueva oferta de dólar en el CCL debería verse un impacto positivo la cotización de la divisa. “Va a descomprimir un poco, hacer subir un poco a los pesos y traer más calma, pero los bonos en dólares en el exterior van a caer porque el Central va a acumular menos reservas y eso es menor probabilidad de pago en enero de 2025″, detalló.

Anuncios en fin de semana

Por su parte, la consultora Equilibra dijo que el mecanismo por el cual se van a eliminar los pesos que se emiten para comprar dólares debería bajar la brecha si no altera la conducta de los mercados. “Si la medida es cosmética, porque el BCRA no va a acumular dólares en el corto plazo, queda preguntarse acerca del impacto de una comunicación opaca y a las apuradas durante un fin de semana. A la luz del reciente y ruidoso anuncio sobre el cambio de los pases pasivos del BCRA por letras del Tesoro (Lefis) –también cosmético: se pasó deuda del Estado de un bolsillo a otro–, la decisión del Gobierno no parece beneficiosa. Ha provocado incertidumbre e inquietud”, opinó.

Pero lo peor, a su criterio, sería que el BCRA usara esos dólares para bajar la brecha cambiaria y mantener un esquema de devaluación del 2% mensual en vez de acumular reservas. “Sería una muy mala señal para los tenedores de bonos, que saben que la posibilidad de que les paguen los servicios de deuda de enero y julio de 2025 dependerá de que el BCRA acumule reservas. Sugiere también una mayor tensión en la negociación con el FMI. ¿Para qué me piden fondos frescos si ustedes consideran innecesario fortalecer las reservas en el BCRA?, podría ser una razonable objeción del organismo ante el pedido de apoyo financiero de parte del Gobierno”, agregó.

Sin embargo, el exministro de Economía Martín Guzmán juzgó que la medida es un nuevo paso en pos de una dolarización y que el plan oficial es aguantar con el régimen cambiario vigente con la expectativa de que, pasada la elección presidencial de noviembre en los Estados Unidos, el FMI apruebe un nuevo préstamo, con nuevo financiamiento. “El Gobierno buscaría usar esos dólares para dolarizar con apoyo geopolítico, aun si esa opción no resulta ser la preferida por el staff del FMI”, dijo.